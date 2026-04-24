“Ha sido un viaje apoteósico”: Salud Hernández-Mora tras acompañar a María Corina Machado en sus actos en Madrid

La visita de María Corina Machado a Madrid estuvo marcada por una agenda intensa y una amplia movilización política y ciudadana. La periodista de SEMANA Salud Hernández-Mora, quien la acompañó durante varios días, resumió la experiencia señalando que “ha sido un viaje apoteósico”.

Durante su estancia, la líder venezolana participó en diversos actos institucionales y encuentros públicos que reflejaron su capacidad de convocatoria.

Recibió las Llaves de Oro del Ayuntamiento de Madrid y la Medalla de la Comunidad, además de encabezar una manifestación en la Puerta del Sol, uno de los principales puntos de concentración de la capital española.

Uno de los momentos más emotivos se registró durante la ceremonia de entrega de medallas. Edmundo González no pudo asistir por encontrarse hospitalizado y fue representado por su hija, lo que añadió un componente simbólico al acto y puso de relieve el impacto personal de la situación política venezolana.

En el Ayuntamiento, el alcalde José Luis Martínez-Almeida destacó el papel de Machado en la oposición venezolana. “Eres la encarnación de la resistencia del pueblo, perseguida, inhabilitada, amenazada, nunca doblaste la rodilla”, afirmó.

María Corina Machado recibió las llaves de la ciudad de Madrid. Foto: Europa Press via Getty Images

Por su parte, Machado respondió con un mensaje centrado en la trayectoria política de su país: “Hemos vivido 27 años frente a una tiranía brutal que encontró en Venezuela condiciones únicas para apropiarse de unos enormes recursos para promover una visión totalitaria para someter a una sociedad para siempre (…) pero no contaron con la fuerza de un pueblo decidido a ser libres”.

Durante la visita también se evidenció respaldo político desde distintos sectores. El expresidente español Felipe González intervino para definir su liderazgo: “Representa ese liderazgo que se da en situaciones como la de Venezuela, que no es frecuente, el liderazgo que no pide nada a cambio, no mercenario, que no beneficia a una persona, sino que se proyecta por la libertad, la democracia y la convivencia de todo un país”.

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El acto más multitudinario tuvo lugar en la Puerta del Sol, donde miles de personas, en su mayoría miembros de la diáspora venezolana, se congregaron para escuchar a la dirigente opositora.

Hernández-Mora describió el ambiente desde el lugar al señalar que “esta manifestación en Madrid es impresionante, la capital española no ha visto algo así en muchísimo tiempo.”

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, pronuncia un discurso en el escenario frente a sus seguidores en la Puerta del Sol de Madrid, España. Foto: AP

Entre los asistentes, el sentimiento del exilio estuvo presente. “Quiero volver a la patria que me vio nacer, quiero darle las gracias a Madrid, pero quiero volver a casa, queremos volver a casa”, expresó una venezolana durante la concentración, en referencia a los millones de ciudadanos que han salido del país en los últimos años.

Más allá de los actos políticos, Hernández-Mora destacó el perfil personal de Machado tras seguir su agenda. “No es una política cualquiera, es que te mira a los ojos, se para en cualquier momento, no importa si hay 10 o 100 venezolanos, se toma una selfie, da un abrazo, te mira a los ojos, te reconoce, no está pensando en el siguiente”.

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Aunque Machado no tiene una fecha definida para su regreso a Venezuela, el mensaje central de su intervención en Madrid fue claro. “Venezuela será libre porque así lo decidimos los venezolanos”.

Como resume Hernández-Mora, en medio del exilio y la incertidumbre, esa afirmación se mantiene como uno de los ejes de su discurso político.