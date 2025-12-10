María Corina Machado saluda desde el balcón en Oslo, llena de emoción: “Viva Venezuela”. Vea el video

Con un video, María Corina Machado anunció al mundo su llegada a la capital de Noruega. “Oslo, aquí estoy”, escribió en su cuenta de X. Tras un viaje sigiloso, la líder venezolana por fin pudo abrazar a sus hijos y a su mamá, y encontrarse con las decenas de seguidores que la esperaban emocionados en las calles heladas, frente al Grand Hotel de la capital de Noruega.

En el video, María Corina se ve feliz saludando a la multitud que la esperaba con devoción. Los gritos se unen al unísono en una sola palabra: “libertad, libertad, libertad”.

La líder venezolana aparece con un jean y una chaqueta azul. Y desde la ventana les grita: “Voy a bajar”. Las decenas de personas que se agolpan en las calles estallan de emoción.

En el discurso leído el miércoles por su hija, Ana Corina Sosa Machado, la dirigente llamó a “luchar por la libertad”. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP) | Foto: AFP

La expectativa por la llegada de María Corina a la capital de Noruega era enorme. Aunque no pudo recoger ella el premio, horas más tarde el presidente del comité, Jørgen Watne Frydnes, aseguró: “Puedo confirmar que María Corina Machado llegó a Oslo y está en camino para venir aquí”.

“Luchar por la libertad”

En el discurso leído el miércoles por su hija, Ana Corina Sosa Machado, la dirigente llamó a “luchar por la libertad”. En la ceremonia de premiación, el presidente del Comité Noruego del Nobel dirigió un mensaje al gobernante venezolano.

“Señor Maduro: Debe aceptar los resultados electorales y renunciar a su cargo”, expresó Frydnes, interrumpido por el aplauso del público. Sosa Machado recogió la medalla de oro y el diploma del premio, dotado con 1,2 millones de dólares. En primera fila, siguieron la ceremonia la madre de Machado, Corina Parisca, sus tres hermanas y otros dos hijos de la galardonada.

María Corina Machado saludó a las personas que la esperaban en la madrugada del 11 de diciembre. La emoción fue enorme. | Foto: AFP

El discurso evocó “la lucha contra una dictadura brutal”, en la que “lo hemos intentado todo”. Machado denunció los “crímenes de lesa humanidad, documentados por Naciones Unidas” y un “terrorismo de Estado, usado para enterrar la voluntad del pueblo”.

“Si queremos tener democracia, debemos estar dispuestos a luchar por la libertad”, sostuvo. Desde octubre, cuando se anunció el premio, era un misterio la presencia en Oslo de Machado, a quien no se ve en público desde enero, cuando participó en una protesta en Caracas contra Maduro.

Decenas de venezolanos exiliados, aliados políticos de Machado y los presidentes de Argentina, Panamá, Ecuador y Paraguay viajaron a la capital noruega para la ceremonia. Sin embargo, después de anunciar el sábado la presencia de la premiada, el Instituto Nobel informó que Machado no llegaría a tiempo debido a “un viaje en una situación de extremo peligro”.

La expectativa por la llegada de María Corina a la capital de Noruega era enorme. Aunque no pudo recoger ella el premio, horas más tarde el presidente del comité, Jørgen Watne Frydnes, aseguró: “Puedo confirmar que María Corina Machado llegó a Oslo y está en camino para venir aquí”. | Foto: AP

No es la primera vez que un ganador del Nobel de la Paz no puede acudir a la entrega de los premios. Ya ocurrió con la iraní Narges Mohammadi (2023), el chino Liu Xiaobo (2010) o la birmana Aung San Suu Kyi (1991).

Por ahora, se conocen pocos detalles de su viaje para llegar a Noruega. “No me gustaría que fuera detenida, no estaría contento”, declaró este miércoles el presidente estadounidense, Donald Trump, ante preguntas de la prensa en la Casa Blanca.

El mandatario republicano ordenó un importante despliegue militar en el Caribe que ha llevado a varios ataques estadounidenses contra presuntas “narcolanchas” que han dejado 87 muertos. Además, este miércoles las fuerzas estadounidenses incautaron un buque petrolero.

Maduro asegura que el verdadero objetivo de estas operaciones es derrocarlo y apoderarse de las reservas petroleras de Venezuela.