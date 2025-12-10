María Corina Machado saludó a sus simpatizantes en la madrugada del jueves, 11 de diciembre, hora local de Noruega (8:00 p. m. en Colombia) tras haber viajado desde Venezuela luego de haber ganador el premio Nobel de Paz.

Desde el balcón del Grand Hotel, Machado apareció frente a millones de espectadores alrededor del mundo y de fondo sonaba el himno de Venezuela. La ovación fue un grito al unísono que cubrió la fría noche de Oslo. Los asistentes a la plaza frente al hotel gritaron a una sola voz: “valiente” de entonar el himno nacional.

Sonrió al público y posó su mano sobre su pecho cantando el himno de su país, para posteriormente bajar y encontrarse con la prensa que estaba apostada a las afueras del hotel, donde se subió a las vallas para acercarse más a las personas.

Además, publicó un video en sus redes sociales del primer saludo a su gente desde Noruega: “Oslo, aquí estoy”.

Las personas que estaban más cerca sacaron sus celulares para captar el histórico momento, mientras le gritaban frases de apoyo. A su llegada también se encontró con la congresista estadounidense María Elvira Salazar, quien compartió el abrazo en sus redes: “Después de 16 meses escondida, aquí está: libre, firme y de pie. María Corina es indoblegable”, escribió.

Después de 16 meses escondida, aquí está: libre, firme y de pie. María Corina es indoblegable. pic.twitter.com/uJZxmd9KiM — María Elvira Salazar 🇺🇸 (@MaElviraSalazar) December 11, 2025

También el representante a la Cámara de Estados Unidos, Carlos Giménez, que ha sido simpatizante de la opositora, compartió su encuentro con Machado en Oslo: “¡Con LA LIBERTADORA DE VENEZUELA MARÍA CORINA MACHADO en #Oslo — PREMIO NOBEL DE LA PAZ!“, trinó.

La líder opositora no pudo llegar para recibir el galardón personalmente, pues, según un reportaje exclusivo de The Wall Street Journal, tuvo que atravesar una odisea secreta para poder salir de su propio país, donde es señalada de varios delitos penales y acusaciones políticas, luego de que Nicolás Maduro se robó las elecciones presidenciales a mitad del 2024.

“Mi mamá siempre cumple sus promesas”, aseguró su hija, Ana Corina Sosa, en medio de un conmovedor discurso que escribió Machado.

La primera foto de María Corina Machado en Oslo, Noruega. | Foto: AP

El equipo de Machado aseguró a la prensa internacional que la líder dará un discurso desde la nación europea. El presidente del Comité Nobel, Jørgen Watne Frydnes, aseguró esta noche que podremos escuchar sus primeras palabras tras 14 meses de clandestinidad mañana jueves, 11 de diciembre, pues hoy se reunirá con su mamá y sus tres hijos.

Sin embargo, aprovechó para saludar a sus connacionales, a quienes dedicó el premio: “A los millones de venezolanos anónimos que arriesgaron sus hogares, sus familias y sus vidas por amor” a la libertad, leyó Ana Corina Sosa horas más temprano. “Un pueblo que elige ser libre no solo se libera a sí mismo, sino que contribuye con toda la humanidad”.

Cientos de personas se conglomeran en Oslo a la espera de que María Corina Machado salude desde el balcón del Grand Hotel. | Foto: Salud Hernández-Mora/SEMANA

“Qué honor escuchar mi discurso de aceptación del Premio Nobel de la Paz 2025 en la voz de mi hija, y saber que muy pronto podré abrazarla a ella y a mi familia nuevamente”, destacó la venezolana en su perfil de X, junto con el video de su hija que dio voz a sus palabras frente a figuras prominentes del mundo.

María Corina Machado llegó a Oslo tras 14 años sin abandonar Venezuela. | Foto: Salud Hernández-Mora/SEMANA

“Tan pronto llegue podré abrazar a toda mi familia y a mis hijos que no veo desde hace dos años y a tantos venezolanos-noruegos que conozco que comparten nuestra lucha”, le dijo al presidente del Comité del Nobel en una llamada telefónica, de acuerdo con la publicación de la organización en sus redes sociales.