María Corina Machado reaparece con conmovedoras palabras a su hija tras entrega del Nobel de Paz. Anuncia que dará una conferencia de prensa

Su reaparición al público se hará un día después de que, en un discurso leído por su hija, la líder opositora llamara a los venezolanos a “luchar por la libertad”.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

10 de diciembre de 2025, 9:20 p. m.
Ana Corina Sosa (R), hija de la líder de la oposición venezolana María Corina Machado, recibe el Premio Nobel de la Paz para su madre de manos del presidente del Comité Nobel Noruego, Jorgen Watne Frydnes (L), en la ceremonia del Premio Nobel de la Paz en el Ayuntamiento de Oslo el 10 de diciembre de 2025 en Oslo, Noruega. El Premio Nobel de la Paz 2025 fue otorgado a Machado por sus esfuerzos por llevar la democracia a Venezuela, desafiando el gobierno de mano dura del presidente venezolano Nicolás Maduro, quien ha sido presidente desde 2013. (Foto de Odd ANDERSEN / AFP)
Ana Corina Sosa (R), hija de la líder de la oposición venezolana María Corina Machado, recibe el Premio Nobel de la Paz para su madre. | Foto: AFP

La líder opositora, María Corina Machado, quien no pudo recibir el Premio Nobel de la Paz este miércoles, 10 de diciembre, reapareció en sus redes sociales con unas conmovedoras palabras a su hija tras hacer acto de presencia en la ceremonia por ella.

Esta es la historia de un pueblo y su larga marcha hacia la libertad. Qué honor escuchar mi discurso de aceptación del Premio Nobel de la Paz 2025 en la voz de mi hija, y saber que muy pronto podré volver a abrazarla a ella y a mi familia”, dijo Machado en su cuenta personal de X.

Así mismo, la opositora, quien no ha sido vista en público durante varios meses y vive en clandestinidad, tras recibir amenazas de muerte, dará una conferencia de prensa este jueves 11, de diciembre en Oslo, a las 9:15 a. m., hora local; es decir, 3:15 a. m. en Colombia.

Su reaparición al público se hará un día después de que, en un discurso leído por su hija, Machado llamara a los venezolanos a “luchar por la libertad”, según informó el gobierno de Noruega.

Contexto: Destapan la odisea que vivió María Corina Machado para salir del régimen de Maduro, un día antes de la entrega del Nobel

Su hija Ana Corina Sosa Machado, que recogió en su lugar el Nobel de la Paz, afirmó emocionada que su madre llegará a Oslo “en unas horas”, pero que “estará de vuelta a Venezuela muy pronto”.

“Quiere vivir en una Venezuela libre, y nunca renunciará a ese propósito”, aseguró.

María Corina Machado. Nobel de Paz
María Corina Machado. Nobel de Paz. | Foto: AP

La ceremonia arrancó con la interpretación de las canciones “Alma llanera” y “Venezuela” por parte del popular cantante Danny Ocean, seguidas de un discurso del presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes, contra el mandatario venezolano Nicolás Maduro.

Señor Maduro: Debe aceptar los resultados electorales y renunciar a su cargo”, dijo Frydnes, interrumpido por el aplauso del público.

Contexto: El cruce de María Corina Machado con las guerrillas colombianas que relató su hija durante la entrega del Nobel de Paz

En ausencia de su madre, Ana Corina Sosa Machado recogió la medalla de oro y el diploma del premio, dotado con 1,2 millones de dólares. En primera fila, siguieron la ceremonia la madre de Machado, Corina Parisca, sus tres hermanas y otros dos hijos de la galardonada.

El discurso, leído por su hija, evocó “la lucha contra una dictadura brutal”, en la que “lo hemos intentado todo”.

Aludiendo a los secuestros de personas, las torturas y la persecución de opositores, Machado denunció los “crímenes de lesa humanidad, documentados por las Naciones Unidas” y un “terrorismo de Estado, usado para enterrar la voluntad del pueblo”.

“Si queremos tener democracia, debemos estar dispuestos a luchar por la libertad”, sostuvo.

*Con información de AFP

