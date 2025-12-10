La líder opositora, María Corina Machado, quien no pudo recibir el Premio Nobel de la Paz este miércoles, 10 de diciembre, reapareció en sus redes sociales con unas conmovedoras palabras a su hija tras hacer acto de presencia en la ceremonia por ella.

“Esta es la historia de un pueblo y su larga marcha hacia la libertad. Qué honor escuchar mi discurso de aceptación del Premio Nobel de la Paz 2025 en la voz de mi hija, y saber que muy pronto podré volver a abrazarla a ella y a mi familia”, dijo Machado en su cuenta personal de X.

This is the story of a people and their long march toward freedom.



What an honor to hear my Nobel Peace Prize 2025 acceptance speech in the voice of my daughter — and to know that very soon, I’ll be able to embrace her and my family again. pic.twitter.com/uyrUOjVQpj — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) December 10, 2025

Así mismo, la opositora, quien no ha sido vista en público durante varios meses y vive en clandestinidad, tras recibir amenazas de muerte, dará una conferencia de prensa este jueves 11, de diciembre en Oslo, a las 9:15 a. m., hora local; es decir, 3:15 a. m. en Colombia.

Su reaparición al público se hará un día después de que, en un discurso leído por su hija, Machado llamara a los venezolanos a “luchar por la libertad”, según informó el gobierno de Noruega.

Su hija Ana Corina Sosa Machado, que recogió en su lugar el Nobel de la Paz, afirmó emocionada que su madre llegará a Oslo “en unas horas”, pero que “estará de vuelta a Venezuela muy pronto”.

“Quiere vivir en una Venezuela libre, y nunca renunciará a ese propósito”, aseguró.

María Corina Machado. Nobel de Paz. | Foto: AP

La ceremonia arrancó con la interpretación de las canciones “Alma llanera” y “Venezuela” por parte del popular cantante Danny Ocean, seguidas de un discurso del presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes, contra el mandatario venezolano Nicolás Maduro.

“Señor Maduro: Debe aceptar los resultados electorales y renunciar a su cargo”, dijo Frydnes, interrumpido por el aplauso del público.

En ausencia de su madre, Ana Corina Sosa Machado recogió la medalla de oro y el diploma del premio, dotado con 1,2 millones de dólares. En primera fila, siguieron la ceremonia la madre de Machado, Corina Parisca, sus tres hermanas y otros dos hijos de la galardonada.

El discurso, leído por su hija, evocó “la lucha contra una dictadura brutal”, en la que “lo hemos intentado todo”.

Aludiendo a los secuestros de personas, las torturas y la persecución de opositores, Machado denunció los “crímenes de lesa humanidad, documentados por las Naciones Unidas” y un “terrorismo de Estado, usado para enterrar la voluntad del pueblo”.

“Si queremos tener democracia, debemos estar dispuestos a luchar por la libertad”, sostuvo.