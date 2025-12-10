¿Quién es Ana Corina Sosa Machado, la hija de la Premio Nobel de Paz que conmovió al mundo con su discurso?

María Corina Machado, la líder opositora venezolana contra la dictadura de Nicolás Maduro, fue la ganadora del Premio Nobel de Paz de 2025, pero a pesar de su victoria, no pudo lograr llegar a Oslo, Noruega, para reclamar el galardón por cuenta de la persecución que vive por cuenta del régimen que le impidió salir del país a tiempo.

A pesar de su ausencia, la entrega del Premio Nobel de Paz 2025 dejó una imagen que dio la vuelta al mundo, con la joven venezolana, Ana Corina Sosa Machado, recibiendo en Oslo el galardón que su madre, María Corina Machado. Para muchos asistentes, su aparición fue inesperada y el símbolo de una familia marcada por la persecución política y por cuenta de la dictadura.

El Comité Noruego del Nobel abrió la ceremonia recordando que la situación de Machado impedía su presencia física. Su presidente, Jorgen Watne Frydnes, explicó que la dirigente opositora “había hecho todo lo posible” por llegar y que, pese a no estar en el escenario, se encontraba a salvo y en rumbo hacia Oslo.

El mensaje del funcionario del Comité del Nobel culminó con una frase dirigida directamente al dictador Nicolás Maduro. “Acepte los resultados electorales y renuncie”. Solo después de ese contexto político, cargado de advertencias y reconocimiento a la oposición venezolana, Ana Corina fue invitada a subir al podio.

Ana Corina Sosa Machado aseguró que su madre en pocas horas llegará a Oslo. | Foto: AFP

A sus 33 años, Sosa Machado llegó al escenario en Oslo con una trayectoria muy distinta a la de su madre. Ella es un ingeniera formada en la Universidad de Michigan y con un MBA en Harvard, ha desarrollado su carrera en el sector tecnológico y empresarial.

Desde 2012 vive en Nueva York, ciudad a la que se trasladó tras una serie de amenazas que obligaron a su familia a dividirse entre el exilio y la clandestinidad. Allí ha mantenido un perfil bajo, dedicado casi exclusivamente a su trabajo como Jefa de Gabinete en Celonis, la empresa líder mundial en inteligencia de procesos.

La entrega del Premio Nobel de Paz no es la primera vez que ella recibe un galardón en el nombre de su madre, ya que ha sido la receptora de reconocimientos internacionales como el Premio Sájarov 2024 y otras distinciones en Estados Unidos y Europa.

Ana Corina Sosa Machado, hija de María Corina Machado, recibiendo el Premio Nobel de Paz. | Foto: AP

Su discurso en Oslo, recordó que lleva 16 meses sin poder abrazar a su madre y agradeció el premio en nombre de “millones de venezolanos que siguen luchando por la verdad”, todo junto a la compañía de su abuela Corina Parisca, que estaba en la primera fila escuchando el discurso de la hija de la ganadora del Premio Nobel.

Su relación con Venezuela se expresa sobre todo en el plano familiar y emocional. Tras las elecciones de 2024 aseguró sobre su madre que “me siento más orgullosa que nunca de tu lucha”, una frase que sintetiza su apoyo, sin que haya buscado figurar.

La ceremonia en Oslo tuvo además un componente cultural que subrayó el significado del momento. Artistas venezolanos como Danny Ocean y Gabriela Montero participaron en la jornada. Pero la imagen que prevaleció fue la de Ana Corina Sosa Machado sosteniendo el diploma y el medallón del Nobel frente a una audiencia que aplaudió de pie el heroísmo a la opositora venezolana.