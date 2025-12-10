Hija de María Corina Machado recibió el Premio Nobel de Paz y leyó el conmovedor discurso de su madre. “Nos volveremos a abrazar”

La principal líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, fue premiada con el Premio Nobel de la Paz durante una ceremonia celebrada en Oslo, Noruega, todo mientras la mujer que se ha convertido en la principal rival del dictador Nicolás Maduro viaja para recibir el galardón.

En un discurso —compartido por su hija, Ana Corina— agradeció por el reconocimiento, reiteró su compromiso de seguir luchando contra años de “corrupción obscena”, “dictadura brutal” y “desesperación” que, según ella, han marcado al país sudamericano.

“Estoy aquí en nombre de mi madre, quien ha hecho un esfuerzo extraordinario que ustedes han honrado con el Premio Nobel de Paz; les puedo decir que en unas horas la vamos a poder tener acá, en Oslo”, inició en su discurso la hija de la líder opositora.

La hija de María Corina Machado recibió el Premio Nobel de Paz de su madre, la líder opositora venezolana. https://t.co/if1kX8q65f



🎥: AFP pic.twitter.com/4W7dkJEzBa — Revista Semana (@RevistaSemana) December 10, 2025

Ana Corina Sosa recibiendo el Premio Nobel de Paz en nombre de su madre. | Foto: AP

El mensaje oficial, leído por su hija, transmitió la promesa de la exdiputada de continuar encabezando la lucha por el retorno de la democracia en su país. “Venezuela volverá a respirar”, aseguró Machado, convencida de que el país avanza en una “larga marcha hacia la libertad”, pese al clima represivo desatado tras la negativa de Maduro a reconocer su derrota electoral.

“Abriremos las puertas de las prisiones y veremos a miles de personas que fueron detenidas injustamente salir al cálido sol, abrazadas finalmente por quienes nunca dejaron de luchar por ellos. Veremos a las abuelas sentar a los niños en sus regazos para contarles historias, no de antepasados ​​lejanos, sino del coraje de sus propios padres”, recitó la hija de la líder opositora.

Ana Corina Sosa Machado fue la encargada de recibir el galardón, todo mientras sigue la especulación por la posible presencia de su madre, quien aseguró que no llegaría a la ceremonia de entrega del Premio Nobel, aunque manifestó que se encontraba en camino a Oslo, donde se reunirá con su familia y los representantes de varios países.

Ana Corina Sosa Machado recibiendo el Premio Nobel de Paz. | Foto: AP

“Veremos a nuestros estudiantes debatir ideas con pasión y sin miedo, y sus voces alzándose finalmente con libertad. Nos abrazaremos de nuevo. Nos volveremos a enamorar. Escucharemos nuestras calles llenarse de risas y música. Todas las alegrías sencillas que el mundo da por sentadas serán nuestras”, manifestó la hija de la opositora a la dictadura venezolana.