Suscribirse

Mundo

Hija de María Corina Machado recibió el Premio Nobel de Paz y leyó el conmovedor discurso de su madre. “Nos volveremos a abrazar”

Ana Corina Sosa Machado recibió el galardón y recitó el discurso de la líder opositora venezolana.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
10 de diciembre de 2025, 1:25 p. m.
Nobel
Ana Corina Sosa Machado recibió el galardón y recitó el discurso de la líder opositora venezolana. | Foto: AP

La principal líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, fue premiada con el Premio Nobel de la Paz durante una ceremonia celebrada en Oslo, Noruega, todo mientras la mujer que se ha convertido en la principal rival del dictador Nicolás Maduro viaja para recibir el galardón.

En un discurso —compartido por su hija, Ana Corina— agradeció por el reconocimiento, reiteró su compromiso de seguir luchando contra años de “corrupción obscena”, “dictadura brutal” y “desesperación” que, según ella, han marcado al país sudamericano.

YouTube video player
Contexto: Presidente del Comité Noruego arremete en vivo contra Nicolás Maduro en plena ceremonia del Nobel de Paz

“Estoy aquí en nombre de mi madre, quien ha hecho un esfuerzo extraordinario que ustedes han honrado con el Premio Nobel de Paz; les puedo decir que en unas horas la vamos a poder tener acá, en Oslo”, inició en su discurso la hija de la líder opositora.

María Corina Machado. Nobel de Paz
Ana Corina Sosa recibiendo el Premio Nobel de Paz en nombre de su madre. | Foto: AP

El mensaje oficial, leído por su hija, transmitió la promesa de la exdiputada de continuar encabezando la lucha por el retorno de la democracia en su país. “Venezuela volverá a respirar”, aseguró Machado, convencida de que el país avanza en una “larga marcha hacia la libertad”, pese al clima represivo desatado tras la negativa de Maduro a reconocer su derrota electoral.

“Abriremos las puertas de las prisiones y veremos a miles de personas que fueron detenidas injustamente salir al cálido sol, abrazadas finalmente por quienes nunca dejaron de luchar por ellos. Veremos a las abuelas sentar a los niños en sus regazos para contarles historias, no de antepasados ​​lejanos, sino del coraje de sus propios padres”, recitó la hija de la líder opositora.

Contexto: “Cori, mi vida nos haces mucha falta. Te queremos más que nunca”: conmovedor mensaje de la mamá de María Corina Machado desde Oslo

Ana Corina Sosa Machado fue la encargada de recibir el galardón, todo mientras sigue la especulación por la posible presencia de su madre, quien aseguró que no llegaría a la ceremonia de entrega del Premio Nobel, aunque manifestó que se encontraba en camino a Oslo, donde se reunirá con su familia y los representantes de varios países.

María Corina Machado. Nobel de Paz
Ana Corina Sosa Machado recibiendo el Premio Nobel de Paz. | Foto: AP

“Veremos a nuestros estudiantes debatir ideas con pasión y sin miedo, y sus voces alzándose finalmente con libertad. Nos abrazaremos de nuevo. Nos volveremos a enamorar. Escucharemos nuestras calles llenarse de risas y música. Todas las alegrías sencillas que el mundo da por sentadas serán nuestras”, manifestó la hija de la opositora a la dictadura venezolana.

Contexto: “Tengo que estar hablando en inglés todo el tiempo”: la burla de Nicolás Maduro en medio de las tensiones con Estados Unidos

En medio de una ovación de pie de parte de todos los asistentes, Ana Corina Sosa Machado cerró el discurso de su madre en un mensaje de esperanza para todos los venezolanos: “Porque al final, nuestro viaje hacia la libertad siempre ha vivido dentro de nosotros. Estamos volviendo a nosotros mismos. Estamos volviendo a casa”, dijo.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Es oficial: Real Madrid tomó una decisión con Mbappé, a horas del partido ante Manchester City

2. Juez de Nueva York ordena publicar material relacionado con el caso de Ghislaine Maxwell, cómplice del pederasta Jeffrey Epstein

3. Destapan la odisea que vivió María Corina Machado para salir del régimen de Maduro, un día antes de la entrega del Nobel

4. Jueza que publica videos en TikTok bailando será llevada a juicio por “acciones sugestivas y provocativas”

5. Nuevo giro podría dar el caso de robo a una joyería en Bucaramanga: revelan detalle tras captura de policía

LEER MENOS

Noticias relacionadas

María Corina MachadoVenezuelaNicolás MaduroPremio Nobel de Paz

Noticias Destacadas

En medio de una creciente controversia, el expresidente Donald Trump ha declinado compartir los supuestos “archivos Epstein”, lo que ha generado críticas tanto entre sus aliados como desde sectores de oposición.

Juez de Nueva York ordena publicar material relacionado con el caso de Ghislaine Maxwell, cómplice del pederasta Jeffrey Epstein

Redacción Semana
María Corina Machado Nicolás Maduro Venezuela

Destapan la odisea que vivió María Corina Machado para salir del régimen de Maduro, un día antes de la entrega del Nobel

María Corina Machado. Nobel de Paz

Conmovedor discurso de María Corina Machado, leído por su hija en Oslo: “La paz es, en última instancia, un acto de amor”. Léalo completo

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.