MUNDO

“Está a Salvo”: Comité del Nobel publica un comunicado sobre situación de María Corina Machado y revela si estará en Oslo

Previamente se pudo confirmar que la líder opositora no asistirá a la ceremonia de entrega del galardón en Noruega.

Redacción Mundo
10 de diciembre de 2025, 10:55 a. m.
Corina Machado
María Corina Machado | Foto: AFP

La opositora venezolana María Corina Machado está “a salvo” y viajará a Oslo, pero “no podrá llegar a la ceremonia” de entrega del Nobel de la Paz ni al resto de actos previstos este miércoles, 10 de diciembre, según informó el Instituto Nobel.

“Aunque no podrá llegar a la ceremonia ni a los actos de hoy, nos alegra profundamente confirmar que está a salvo y que estará con nosotros en Oslo”, afirmó en una breve comunidad esta entidad, que habla de “un viaje en una situación de extremo peligro”.

El portavoz del instituto, Erik Aasheim, dijo a AFP que “no sabemos cuándo” llegará a Oslo la opositora venezolana, en la clandestinidad desde agosto de 2024.

Comunicado de los organizadores del Premio Nobel
Comunicado de los organizadores del Premio Nobel | Foto: nobelpeaceprize

Salud Hernández, quien se encuentra en Oslo en el cubrimiento especial de SEMANA, había reportado más temprano que Machado no asistiría a la ceremonia de entrega.

“Lamentablemente, no se encuentra en Noruega ahora. Y no estará en el escenario del Ayuntamiento de Oslo a las 13.00 de hoy, cuando comience la ceremonia”, ha confirmado el director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken, a la cadena de televisión noruega NRK.

“No sé dónde está ahora, y hay buenas razones para ello”, dijo Harpviken alegando que Venezuela es “un régimen represivo que está dispuesto a utilizar absolutamente todos los medios contra la oposición”.

“Simplemente, vive bajo la amenaza de muerte del régimen. Esa amenaza también se aplica cuando está fuera del país, tanto por parte del régimen como de los amigos del régimen en todo el mundo”, dijo más temprano el director, apuntando a cuestiones logísticas que impiden a la opositora viajar hasta el país europeo.

Se prevé que sea la hija de Machado, Ana Corina Sosa, quien reciba el premio en nombre de su madre en Oslo, donde ya se encuentra el presidente electo Edmundo González, entre otros representantes de la oposición venezolana.

El Comité Noruego reconoció el pasado 10 de octubre con el premio Nobel de la Paz a la opositora por su “incansable esfuerzo” para promover los derechos y libertades en Venezuela y favorecer una transición “justa y pacífica” de “la dictadura a la democracia”.

“No quiere decir que el premio esté en entredicho. Es un reconocimiento a María Corina y a todo el pueblo venezolano y a toda la causa por la liberación y la democracia”, dijo a Salud Hernández, Martha Lucía Ramírez, presente en Oslo para acompañar a Machado.

“Si no llega, no importa. Ella demuestra que está poniendo la causa venezolana por encima de sus intereses personales. Porque a quien no le gustaría venir cuando eres quien está recibiendo el premio, los noruegos te extienden la alfombra roja y está la comunidad internacional acompañando. Hay poca gente como María Corina en el hemisferio”, dijo a Salud Hernández Mora, la congresista María Elvira Salazar.

El jurado determinó que Machado, a la que definió como “una figura de unidad en una oposición política que antes estaba dividida”, se ha visto “obligada a vivir escondida” y permanece dentro de Venezuela, “una decisión que ha inspirado a millones” de personas.

Desde la clandestinidad, María Corina Machado continúa impulsando denuncias, movilizaciones y un programa de transición; su liderazgo representa hoy la esperanza de quienes buscan reconstruir la democracia.
Desde la clandestinidad, María Corina Machado continúa impulsando denuncias, movilizaciones y un programa de transición; su liderazgo representa hoy la esperanza de quienes buscan reconstruir la democracia. | Foto: Colprensa

“Se espera que llegue en algún momento entre esta noche y mañana por la mañana”, dijo Kristian Berg Harpviken, sobre María Corinba, antes del inicio de la ceremonia de entrega del galardón a partir de las en la Municipalidad de Oslo.

Redacción Mundo
María Corina Machado está a salvo y llegará a Oslo, aunque no recogerá el premio. Salud Hernández-Mora reporta desde el Grand Hotel

Salud Hernández-Mora
El régimen de Maduro habría intentado negociar su salida varias veces, lo cual fue rechazado por Estados Unidos.

“Tengo que estar hablando en inglés todo el tiempo”: la burla de Nicolás Maduro en medio de las tensiones con Estados Unidos

Redacción Mundo

