Crecen las dudas sobre la presencia de la opositora venezolana María Corina Machado en la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz prevista para el miércoles, 10 de diciembre.

Las expectativas sobre la reaparición de la líder aumentaron este martes 9 de diciembre después de que cancelara una conferencia de prensa prevista en Oslo ad portas del gran evento.

Decenas de venezolanos en el exilio viajaron a la capital noruega para acompañar a la opositora de 58 años, que vive desde agosto de 2024 en la clandestinidad y a quien no se le ha visto en público desde enero.

El Instituto Nobel había anunciado el fin de semana la presencia de Machado para recibir el premio, dotado de una medalla de oro, un diploma y una suma de 1,2 millones de dólares.

Pero este martes postergó en un primer momento la comparecencia prevista a la 1:00 de la tarde y finalmente la anuló.

“María Corina Machado ha dicho ella misma lo difícil que ha sido venir a Noruega (...) Esperamos que asista a la ceremonia”, declaró el portavoz del Instituto Nobel, Erik Aasheim.

Así sonó el Venezuela 🇻🇪 en el Candelight para conmemorar el premio Nobel de la Paz a María Corina Machado pic.twitter.com/Srla0cjDq4 — Mundo Con Vzla (@MundoConVzla) December 9, 2025

La ceremonia de la entrega del Nobel se hará en el Ayuntamiento de Oslo a partir de la 1:00 p. m., hora local (7:00 a. m., hora colombiana) del miércoles. Al caer la noche se hará la procesión de antorchas donde la galardonada saluda a los ciudadanos.

También está invitado al evento la familia real de noruega, quienes son los reyes Harald V y Sonia, junto a los príncipes herederos Haakon y Mette-Marit e Ingrid Alexandra.

En las últimas horas, llegó el opositor Edmundo González Urrutia, candidato a las elecciones presidenciales de 2024 que vive exiliado en España, y el presidente argentino, Javier Milei.

También están invitados los mandatarios de Panamá, José Raúl Mulino; Ecuador, Daniel Noboa, y Paraguay, Santiago Peña.

"María Corina Machado va a recibir el Nobel de la Paz en un momento en el que Venezuela está más cerca de su libertad"



Jorge Martín Frías, director de Disenso, en el documental pic.twitter.com/irUiOF88hx — Mundo Con Vzla (@MundoConVzla) December 9, 2025

En el Grand Hotel, donde suelen alojarse los premiados al Nobel, la madre de la galardonada, Corina Parisca, sus hermanas y al menos dos de sus tres hijos, aseguraban que no saben dónde está, pero confiaban en su llegada.

“Si Dios quiere, así será”, repetían familiares y admiradores anónimos que aguardan en la salida del hotel a ver “si aparece”.

La exjefa de campaña de Machado dejó entender el martes que la opositora ya se marchó de Venezuela, pero que volverá.

“Cómo vamos a pensar que María Corina no va a regresar y se va a quedar en el exilio”, dijo Magalli Meda en un video publicado en X.

“Eso no existe (...) Eso es como decirle a una madre que va a dejar de querer a sus hijos”, añadió en la cuenta @ConVzlaComando.