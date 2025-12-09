Suscribirse

MUNDO

¿María Corina Machado contempla el “exilio”?: esto reveló su exjefa de campaña desde Oslo, un día antes de la entrega del Nobel

Decenas de venezolanos en el exilio viajaron a la capital noruega para acompañar a Machado a recibir el galardón.

Redacción Mundo
9 de diciembre de 2025, 6:49 p. m.
Magali Meda y María Corina Machado
Magali Meda y María Corina Machado | Foto: AFP

La líder opositora venezolana María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz y cuyo paradero es desconocido, no contempla “el exilio”, así lo dijo su exjefa de campaña, un día antes de la entrega del premio en Oslo.

Las dudas sobre la presencia de Machado en la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz se multiplicaron este martes después de la cancelación de una conferencia de prensa prevista en la capital noruega.

“Cómo vamos a pensar que María Corina no va a regresar y se va a quedar en el exilio. Eso no existe (...) Eso es como decirle a una madre que va a dejar de querer a sus hijos”, dijo Magalli Meda en una declaración divulgada en X en la cuenta @ConVzlaComando.

Meda pasó más de un año, entre marzo de 2024 a mayo de 2025, refugiada en la embajada de Argentina con otros opositores para evitar ser arrestada, antes de escapar en una fuga cuyos detalles permanecen en secreto.

Decenas de venezolanos en el exilio viajaron a la capital noruega para acompañar a Machado. La dirigente opositora de 58 años vive desde agosto de 2024 en la clandestinidad y no ha sido vista en público desde enero.

Contexto: Primeras imágenes de Edmundo González llegando a Oslo: crece la expectativa por presencia de María Corina Machado

El Instituto Nobel había anunciado el fin de semana la presencia de Machado para recibir el premio, dotado de una medalla de oro, un diploma y una suma de 1,2 millones de dólares.

“María Corina Machado ha dicho ella misma lo difícil que ha sido venir a Noruega. Esperamos que asista a la ceremonia” de entrega del Nobel el miércoles en la Municipalidad de Oslo, declaró el portavoz del Instituto Nobel, Erik Aasheim.

YouTube video player

En el Grand Hotel, donde suelen alojarse los premiados al Nobel, su madre, Corina Parisca, sus hermanas y al menos dos de sus tres hijos aseguraron que no saben dónde está, pero confiaban en su llegada.

“Si Dios quiere, así será”, repiten familiares y admiradores anónimos que esperan con cámara en mano a la salida del hotel poder verla “si aparece”, dicen.

Contexto: Antonio Ledezma habla desde Oslo con Salud Hernández-Mora. Expectativa y sigilo por la llegada de María Corina Machado

Machado, con ideas afines a Donald Trump, ha respaldado las maniobras militares en el Caribe y ha ratificado su reconocimiento al presidente estadounidense.

“Venezuela necesita de su liderazgo y de la coalición internacional que se ha configurado (...) que están cortando las fuentes de financiamiento criminal, que son las que sostienen a este régimen”, dijo en una entrevista a AFP en octubre desde la clandestinidad.

La líder opositora le envió un mensaje a Trump por la forma en la que siempre los ha respaldado.
La líder opositora le envió un mensaje a Trump por la forma en la que siempre los ha respaldado. | Foto: Getty Images / AFP

Por su parte, el ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo el lunes desconocer detalles sobre el viaje a Oslo de la líder opositora.

Con información de AFP*

