Salud Hernández-Mora comenta la suspensión de la rueda de prensa del Nobel de Paz. “¿Dónde está María Corina Machado?”. Esto se sabe

La expectativa por la llegada de María Corina Machado a Oslo es mundial. Desde el hotel en donde se hospedan los premios Nobel, Salud Hernández-Mora ha reportado el minuto a minuto de lo que se vive horas previas a que se entregue el premio Nobel de Paz.

María Corina Machado, que ha tenido que vivir meses en la clandestinidad por el acoso constante de la dictadura de Nicolás Maduro, podría aparecer en cualquier momento de este martes.

“Hoy han suspendido a última hora la rueda de prensa que iba a dar María Corina Machado. Anoche pensábamos que ella dormía en Oslo; eso nos lo habían medio garantizado, pero no había 100 % de seguridad. ¿Dónde estará María Corina? ¿Vendrá al final? Pues la última especulación en este mundo de especulaciones con Venezuela es que puede aparecer esta noche, martes, para dar, digamos, su primera intervención pública en la ceremonia del Premio Nobel”, aseguró Hernández-Mora.

Pero nada es seguro, habrá que ver en las próximas horas cuáles son las nuevas noticias. “Todo indica que lograremos tener una conferencia de prensa hoy”, indicó a Erik Aasheim, portavoz del Instituto Nobel, el secretariado del comité que otorga el premio.

En un reporte este lunes festivo, Hernández Mora narró: “Estoy delante del hotel donde tradicionalmente se alojan los premios Nobel. Todo parece indicar que María Corina Machado va a dormir esta noche aquí, pero hasta mañana que celebre la rueda de prensa lo sabremos”.

“Lo que sí hemos visto es a su familia, a su mamá, que está feliz de poder ver por fin reunidos a todos sus hijos y a sus nietos, que están dispersos, como los venezolanos, por el mundo”, agrega. La periodista asegura que el pleno de su equipo y de sus familiares está ya en el Grand Hotel de Oslo.

Esta entidad envió poco antes un breve comunicado para anunciar el retraso de este encuentro previsto inicialmente a las 13H00 (12H00 GMT).

Salud Hernández-Mora llegó hasta el hotel donde se alojan tradicionalmente los premios Nobel. "Hemos visto a su familia, a su mamá, que está feliz de poder ver por fin reunidos a todos sus hijos y nietos".

Aunque el Instituto Nobel afirmó el sábado que Machado participará en la ceremonia de entrega del premio en Oslo este miércoles, el paradero de la opositora venezolana es un misterio. No ha aparecido en público desde el 9 de enero de este año, cuando asistió a una manifestación en Caracas en contra de la investidura del presidente Nicolás Maduro para su tercer mandato.

Sin embargo, familiares suyos y una legión de venezolanos en el exilio, entre ellos figuras destacadas de la cultura, política y de medios desaparecidos, viajaron a Oslo para la premiación. En los últimos meses, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, ha dicho en varias oportunidades que Machado se encuentra hace meses fuera de Venezuela.

Su entorno mantiene el secreto. Su familia en Oslo asegura que desconocen su paradero y desde el lunes corren versiones de todo tipo sobre su eventual llegada a recibir el Nobel de la Paz dotado de una medalla de oro, un diploma y una suma de 1,2 millones de dólares.

La mamá de María Corina Machado, Corina Parisca, aseguró al llegar a Oslo: "Todos los días le rezo el rosario a Papá Dios, a la Virgen, a ambos juntos, porque la tengamos mañana".

La madre de María Corina fue entrevistada brevemente por la AFP en el aeropuerto. “Todos los días le rezo el rosario a Papá Dios, a la Virgen, a ambos juntos, porque tengamos a María Corina mañana”, afirmó Corina Parisca.

“Y si no la tenemos mañana, es la voluntad de Dios”, agregó. “A las siete de la mañana me despertó. Y yo digo, es la única vez que me han despertado a las siete de la mañana que no me pongo brava”, contó.

También asistirán a la ceremonia en la Municipalidad de Oslo algunos presidentes latinoamericanos invitados por Machado: de Argentina, Javier Milei; Panamá, José Raúl Mulino; Ecuador, Daniel Noboa, y Paraguay, Santiago Peña, anunció la misma Machado en sus redes sociales.