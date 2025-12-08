Suscribirse

Salud Hernández-Mora llegó al hotel donde se hospedan los premios Nobel y hay expectativa por María Corina Machado. Esto cuenta

“Hemos visto a su familia, a su mamá, que está feliz de poder ver por fin reunidos a todos sus hijos y a sus nietos, que están dispersos, como los venezolanos, por el mundo”, narró la periodista.

Redacción Mundo
9 de diciembre de 2025, 2:45 a. m.
.
Salud Hernández-Mora reporta desde Oslo los detalles de la entrega del premio Nobel a María Corina Machado. | Foto: Fotomontaje SEMANA/ Getty/ AFP

El Instituto del Nobel confirmó que María Corina Machado participará en la ceremonia de entrega del premio en Oslo el próximo miércoles 10 de diciembre.

Aunque no se sabe aún si la líder venezolana se encuentra ya en Europa, está programada una rueda de prensa este martes.

Contexto: Salud Hernández-Mora reporta desde Oslo, 48 horas antes de la entrega del Nobel de Paz a María Corina Machado

Si María Corina llega a Oslo, lo más probable es que se aloje en el Grand Hotel Oslo. Hasta allí llegó la periodista Salud Hernández-Mora, quien está reportando el minuto a minuto de lo que sucede allí.

“Estoy delante del hotel donde tradicionalmente se alojan los premios Nobel. Todo parece indicar que María Corina Machado va a dormir esta noche aquí, pero hasta mañana que celebre la rueda de prensa lo sabremos”.

“Lo que sí hemos visto es a su familia, a su mamá, que está feliz de poder ver por fin reunidos a todos sus hijos y a sus nietos, que están dispersos, como los venezolanos, por el mundo”, agrega.

Contexto: Gobierno Trump estudia el plan de María Corina Machado ante la eventual salida de Nicolás Maduro

Hernández-Mora viajó en el mismo avión que la mamá de María Corina a la capital de Noruega. Allí, ella le aseguró que tiene “el sueño puesto no solamente en que su hija recoja personalmente el premio Nobel, todavía nos ha dicho que no estaba 100% bien segura, sino que todos puedan volver el año que viene a Venezuela”.

En otro video enviado desde Oslo, Hernández-Mora había narrado cómo este premio “es histórico, no solamente para Venezuela, sino también para América Latina, porque este Nobel no es el Nobel a solo María Corina, lo dijo ella el día que le anunciaron que había sido la premiada, sino que es el reconocimiento a la lucha de todo un país, de todo un país por su libertad”.

El mensaje de la mamá de María Corina

La mamá de María Corina fue entrevistada brevemente por la AFP en el aeropuerto. “Todos los días le rezo el rosario a Papa Dios, a la Virgen, a ambos juntos, porque tengamos a María Corina mañana”, afirmó Corina Parisca.

Corina Parisca, madre de María Corina Machado, ya está en Oslo para la entrega del Premio Nobel de la Paz.
Corina Parisca, madre de María Corina Machado, ya está en Oslo para la entrega del Premio Nobel de la Paz. | Foto: Captura de pantalla video @andreina/Colprensa

“Y si no la tenemos mañana, es la voluntad de Dios”, agregó. “A las siete de la mañana me despertó. Y yo digo, es la única vez que me han despertado a las siete de la mañana que no me pongo brava”, contó.

Contexto: Régimen de Maduro lanza fuerte advertencia a María Corina Machado si intenta recibir el Premio Nobel de Paz

El director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken, indicó el sábado que estuvo en contacto con Machado y que ella le confirmó su participación, pero que “dada la situación de seguridad”, no podía dar más detalles.

Más tarde, Harpviken declaró a la emisora de radio NRK: “Nada es 100% seguro en el mundo, pero esto es tan seguro como puede serlo”.

*Con información de AFP

