Salud Hernández-Mora reporta desde Oslo, 48 horas antes de la entrega del Nobel de Paz a María Corina Machado

La periodista coincidió en el avión con familiares de María Corina. Pero nadie sabe si ella recogerá el galardón. La misma incertidumbre sobre si Trump sacará a Nicolás Maduro y su mafia de Venezuela.

Redacción Mundo
8 de diciembre de 2025, 6:40 p. m.
Pocas veces este galardón logrará enviar un mensaje tan poderoso y empujar una transición en un país como lo hará con el reconocimiento a María Corina Machado.
María Corina Machado | Foto: AFP

Este miércoles, 10 de diciembre, la líder de la oposición de Venezuela, María Corina Machado, saldrá de la clandestinidad para viajar a Oslo, en Noruega, y recibir el premio Nobel a la Paz que ganó.

“Estuve en contacto con la señora Machado esta noche y me confirmó que estará en Oslo para la ceremonia”, aseguró a AFP el director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken, el pasado viernes 5 de diciembre, tras días de dudas sobre la presencia de la política en el lugar.

Al evento, que reúne figuras prominentes del mundo, asiste también la periodista de SEMANA Salud Hernández-Mora.

María Corina Machado estará en Oslo para recibir el Premio Nobel de la Paz
La periodista Salud Hernández-Mora, que ha denunciado varias estafas, dice: "Hago esta denuncia para ver si las autoridades, en esta ocasión, hacen algo".
La periodista Salud Hernández-Mora. | Foto: SUMINISTRADas A SEMANA

“Persiste la incertidumbre de si podrá cumplir su anuncio de estar presente y ser ella (Machado) la que recoja el premio o lo tendrá que hacer su hija o alguna persona que ella designe”, dijo la reportera este lunes, 8 de diciembre, a menos de dos días de la entrega del premio.

¿Y si cae Nicolás Maduro? Ella es Delcy Rodríguez, la matriarca que el dictador propone para la transición

Y contó que se topó con la hermana de Machado y su mamá en el avión desde Madrid a Oslo, donde ellas también viajaban para presenciar el momento “que es histórico, no solamente para Venezuela, sino también para América Latina, porque este Nobel no es el Nobel a solo María Corina, lo dijo ella el día que le anunciaron que había sido la premiada, sino es el reconocimiento a la lucha de todo un país, de todo un país por su libertad”.

Desde la clandestinidad, María Corina Machado continúa impulsando denuncias, movilizaciones y un programa de transición; su liderazgo representa hoy la esperanza de quienes buscan reconstruir la democracia.
Desde la clandestinidad, María Corina Machado continúa impulsando denuncias, movilizaciones y un programa de transición; su liderazgo representa hoy la esperanza de quienes buscan reconstruir la democracia. | Foto: Colprensa

“Yo le decía a unos noruegos que no conocen bien Venezuela, que era un país rico, y que hay 8 o 9 millones de venezolanos por el mundo porque han tenido que emigrar y no dan crédito”, contó Hernández-Mora, agregando que los europeos le preguntaban si había una guerra en el país latinoamericano.

Régimen de Maduro lanza fuerte advertencia a María Corina Machado si intenta recibir el Premio Nobel de Paz

“No, es un país en paz, pero hay una tiranía sanguinaria, una tiranía atroz y solamente se irá a la fuerza”, les respondió la periodista de este medio, en referencia a la dictadura de Nicolás Maduro.

“Mañana saldremos de la duda y veremos si viene María Corina y si viene, si puede retornar a Venezuela o ya se tiene que quedar para siempre en el exilio hasta que caiga la tiranía”, complementó.

Nicolás Maduro. | Foto: GETTY IMAGES

Esta entrega de premios ocurre cuando Estados Unidos ha desatado un combate contra el narcotráfico en el Caribe. Las fuerzas estadounidenses han bombardeado al menos 24 embarcaciones, presuntamente de narcotraficantes, y han muerto más de 80 personas.

Estas operaciones, además, tienen la intención de presionar al régimen de Nicolás Maduro, sobre quien recae una recompensa de 50 millones de dólares por ser designado como el líder de la “organización terrorista internacional” denominada Cartel de los Soles.

