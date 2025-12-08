Salud Hernández-Mora reporta desde Oslo, 48 horas antes de la entrega del Nobel de Paz a María Corina Machado

Este miércoles, 10 de diciembre, la líder de la oposición de Venezuela, María Corina Machado, saldrá de la clandestinidad para viajar a Oslo, en Noruega, y recibir el premio Nobel a la Paz que ganó.

“Estuve en contacto con la señora Machado esta noche y me confirmó que estará en Oslo para la ceremonia”, aseguró a AFP el director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken, el pasado viernes 5 de diciembre, tras días de dudas sobre la presencia de la política en el lugar.

Al evento, que reúne figuras prominentes del mundo, asiste también la periodista de SEMANA Salud Hernández-Mora.

La periodista Salud Hernández-Mora. | Foto: SUMINISTRADas A SEMANA

“Persiste la incertidumbre de si podrá cumplir su anuncio de estar presente y ser ella (Machado) la que recoja el premio o lo tendrá que hacer su hija o alguna persona que ella designe”, dijo la reportera este lunes, 8 de diciembre, a menos de dos días de la entrega del premio.

Salud Hernández-Mora reporta desde Oslo, a 48 horas de la entrega del Nobel a María Corina Machado. Persiste la incertidumbre sobre si ella recogerá el galardón. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/2st5W1AGUU — Revista Semana (@RevistaSemana) December 8, 2025

Y contó que se topó con la hermana de Machado y su mamá en el avión desde Madrid a Oslo, donde ellas también viajaban para presenciar el momento “que es histórico, no solamente para Venezuela, sino también para América Latina, porque este Nobel no es el Nobel a solo María Corina, lo dijo ella el día que le anunciaron que había sido la premiada, sino es el reconocimiento a la lucha de todo un país, de todo un país por su libertad”.

Desde la clandestinidad, María Corina Machado continúa impulsando denuncias, movilizaciones y un programa de transición; su liderazgo representa hoy la esperanza de quienes buscan reconstruir la democracia. | Foto: Colprensa

“Yo le decía a unos noruegos que no conocen bien Venezuela, que era un país rico, y que hay 8 o 9 millones de venezolanos por el mundo porque han tenido que emigrar y no dan crédito”, contó Hernández-Mora, agregando que los europeos le preguntaban si había una guerra en el país latinoamericano.

“No, es un país en paz, pero hay una tiranía sanguinaria, una tiranía atroz y solamente se irá a la fuerza”, les respondió la periodista de este medio, en referencia a la dictadura de Nicolás Maduro.

“Mañana saldremos de la duda y veremos si viene María Corina y si viene, si puede retornar a Venezuela o ya se tiene que quedar para siempre en el exilio hasta que caiga la tiranía”, complementó.

Nicolás Maduro. | Foto: GETTY IMAGES

