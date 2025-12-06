Suscribirse

María Corina Machado estará en Oslo para recibir el Premio Nobel de la Paz

El pasado 10 de octubre de 2025, el Comité Noruego anunció que escogió a María Corina Machado como la ganadora del premio.

Redacción Mundo
6 de diciembre de 2025, 1:30 p. m.
Desde la clandestinidad, María Corina Machado continúa impulsando denuncias, movilizaciones y un programa de transición; su liderazgo representa hoy la esperanza de quienes buscan reconstruir la democracia.
| Foto: Colprensa

La líder venezolana María Corina Machado, quien vive en la clandestinidad en su país, confirmó que estará en Oslo la semana que viene para recibir su Premio Nobel de la Paz, anunció el director del Instituto Nobel a la AFP.

“Estuve en contacto con la señora Machado esta noche y me confirmó que estará en Oslo para la ceremonia”, afirmó Kristian Berg Harpviken.

Contexto: Régimen de Maduro lanza fuerte advertencia a María Corina Machado si intenta recibir el Premio Nobel de Paz

“Dada la situación de seguridad, no podemos dar más detalles sobre la fecha y la forma en que vendrá”, añadió en un mensaje a la AFP.

La posibilidad de que la opositora, de 58 años, participara en la ceremonia de entrega del Nobel el 10 de diciembre era objeto de grandes interrogantes.

En noviembre, el fiscal general de Venezuela declaró a la AFP que Machado sería considerada “fugitiva” si abandonaba el país para recibir su premio.

Pocas veces este galardón logrará enviar un mensaje tan poderoso y empujar una transición en un país como lo hará con el reconocimiento a María Corina Machado.
| Foto: AFP

La opositora, con ideas afines al presidente estadounidense Donald Trump, recibió el Nobel el 10 de octubre por su lucha en favor de una transición democrática en Venezuela.

A Machado se le impidió presentarse a las elecciones presidenciales de 2024, en las que el presidente saliente, Nicolás Maduro, fue declarado vencedor a pesar de las protestas de la oposición.

Estados Unidos y gran parte de la comunidad internacional no reconocieron este resultado.

Contexto: El Comité del Nobel de Paz asegura que María Corina Machado viajará a Oslo a recibir el premio, ¿saldrá de la clandestinidad?

La líder opositora se encuentra en la clandestinidad gracias a la persecución por parte del régimen después de las últimas elecciones presidenciales en las que, según datos de actas recogidas en Venezuela, dan como ganador de los comicios a Edmundo González Urrutia.

El presidente del Comité Nobel noruego, Jørgen Watne Frydnes, ha manifestado su confianza en que Machado pueda desplazarse a Oslo para asistir a la ceremonia prevista para el 10 de diciembre.

Ella misma ha dejado claro que vendrá. Al mismo tiempo, hay que destacar que es un viaje peligroso porque el régimen de Venezuela ha dicho que quiere quitársela de en medio”, dijo a mediados de noviembre.

María Corina Machado y Edmundo González, considerados el eje central del liderazgo opositor.
| Foto: COLPRENSA

Watne Frydnes precisó que los miembros del comité son “muy conscientes de que es un viaje peligroso para ella”, y agregó que “trabajamos bajo el supuesto de que podrá regresar y continuar su importante labor en Venezuela”.

*Con información de AFP

