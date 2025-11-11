Suscribirse

El misterioso mensaje que confirmaría la aparición de María Corina Machado en Noruega, para recibir el Nobel de Paz

Un presidente latinoamericano publicó un mensaje sobre la líder opositora en X que se hizo viral en redes sociales.

Redacción Mundo
11 de noviembre de 2025, 9:11 p. m.
María Corina Machado fue galardonada mientras se encuentra en el exilio
María Corina Machado fue galardonada mientras se encuentra en el exilio. | Foto: x/@NobelPrize y afp

El pasado 10 de octubre de 2025, el Comité Noruego anunció que escogió a María Corina Machado como la ganadora del premio Nobel de la Paz 2025, por su esfuerzo y su lucha para lograr el retorno de la democracia a Venezuela.

El reconocimiento fue recibido con asombro por la líder opositora, quien aceptó el galardón, lo que generó una ola de reacciones a nivel mundial de diferentes sectores políticos que, en su mayoría, apoyaron la decisión y mostraron su solidaridad a Machado.

El comité del Nobel declaró que Machado “cumple los tres criterios” de Nobel: ha contribuido a unir a la oposición en su país, se ha opuesto a la militarización de la sociedad venezolana y ha trabajado por una transición pacífica hacia la democracia.

El presidente del Comité Nobel, Jørgen Watne Frydnes, anuncia que la líder opositora venezolana María Corina Machado es la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 en Oslo, el viernes 10 de octubre de 2025. (Rodrigo Freitas/NTB Scanpix vía AP)
Aunque ha sido galardonada, la ceremonia de entrega podría estar complicada para ella, dada su situación en Venezuela y los riesgos de seguridad que enfrenta.

María Corina Machado se encuentra escondida en la clandestinidad desde hace más de un año, su paradero es un misterio, pese a los rumores dentro del régimen de Maduro.

En ese contexto, un mensaje emitido por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, despertó la atención y la sorpresa de los usuarios de la red social X; en él, se podría confirmar la aparición de la líder opositora en Noruega para recibir el galardón en persona, pese a los rumores de la difícil situación que le impediría viajar a otro país.

“Gracias, @MariaCorinaYA, por tu invitación personal para acompañarte en un día tan importante para nuestro continente. Será un honor estar contigo en Noruega. Tu lucha representa el coraje de toda una región que se niega a rendirse, que se niega a volver atrás. Nos vemos allá, como desde el inicio: del mismo lado de la historia”, dijo el mandatario ecuatoriano.

Tras el mensaje de Noboa, María Corina Machado decidió responder sin negar que atendería la ceremonia en persona para recibir el prestigioso galardón.

“Estimado Presidente @danielnoboaok, en nombre de los venezolanos, le agradezco este sentido testimonio en reconocimiento a la gesta heroica del Bravo Pueblo. Será un día histórico para la democracia de la región en el que ratificaremos la hermandad entre los pueblos de Ecuador y Venezuela. ¡Muchas gracias!”, aseveró.

Machado fue premiada “por su incansable trabajo de promoción de los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela, y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”, anunció el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes.

“Es uno de los ejemplos más extraordinarios del coraje civil en América Latina en tiempos recientes”, afirmó.

El Nobel llega en plena crisis por el despliegue de buques de guerra de Estados Unidos en el Caribe, que Maduro denuncia como un asedio.

