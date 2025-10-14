Dura respuesta de Noruega al régimen de Maduro tras cierre de embajada por Nobel de Paz

El Gobierno de Noruega calificó de “lamentable” la decisión del régimen de Nicolás Maduro de cerrar su Embajada en Oslo.

Ante la posibilidad de que se trate de una represalia por la concesión del premio Nobel de la Paz a la opositora María Corina Machado, aseguró que dicho galardón es “independiente” de las consideraciones políticas.

“El premio Nobel de la Paz es independiente del Gobierno noruego”, dijo una portavoz del Ministerio de Exteriores en declaraciones a Europa Press, horas después de recibir la información “sin ningún tipo de explicación” sobre el cierre de la Embajada venezolana.

María Corina Machado fue galardonada mientras se encuentra en el exilio | Foto: x/@NobelPrize y afp

En este sentido, y a pesar de las “diferentes posturas” que puedan existir con respecto al régimen de Maduro, el Ejecutivo del país nórdico se ha declarado “comprometido para mantener un diálogo abierto con Venezuela” y “seguirá trabajando hacia ese objetivo”.

Venezuela enmarca el cierre de la Embajada dentro de una “reestructuración integral de su Servicio Exterior” que tendría el objetivo de “defender la soberanía nacional y contribuir activamente a la construcción de un nuevo orden mundial”, lo que pasaría entre otras cosas por potenciar las relaciones diplomáticas con África.

Sin embargo, la clausura ha sido anunciada apenas tres días después de que el Comité Noruego reconociese con el Nobel de la Paz a Machado por su “incansable esfuerzo” para promover los derechos y libertades en Venezuela y favorecer una transición “justa y pacífica” de “la dictadura a la democracia”.

Venezuela cierra su embajada en Noruega, tres días después de que en ese país se otorgara el premio Nobel de la paz a la opositora María Corina Machado. pic.twitter.com/CAm3Oy7pmy — Víctor Amaya (@victoramaya) October 13, 2025

Según el periódico noruego Verdens Gang, que reveló la información, los servicios de la embajada no respondían al teléfono el pasado lunes, en horas de la tarde. Sus números estaban fuera de servicio, constató AFP por la noche.

El domingo, Maduro calificó a la galardonada de 58 años de “bruja demoníaca”. No se refirió al Nobel de Machado.

La vocera de la cancillería noruega insistió en que “el premio Nobel es independiente del gobierno noruego”. “En lo que respecta a cuestiones relacionadas con este premio, remitimos al Comité Nobel”, declaró.

Machado dedicó el premio “al pueblo sufriente de Venezuela” y al presidente estadounidense Donald Trump, de quien espera ayuda para desbancar a Maduro del poder.

El presidente del Comité Nobel, Jørgen Watne Frydnes, anuncia que la líder opositora venezolana María Corina Machado es la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 en Oslo, el viernes 10 de octubre de 2025. (Rodrigo Freitas/NTB Scanpix vía AP) | Foto: AP

La líder opositora venezolana y nobel de la Paz María Corina Machado ofreció el lunes garantías para que el dictador Nicolás Maduro deje el poder, pero anticipó su caída con o sin negociación en medio de presiones militares de Estados Unidos.