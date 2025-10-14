Suscribirse

MUNDO

María Corina Machado podría no recoger el Nobel de Paz: “Mientras Maduro esté en el poder, no puedo dejar el lugar donde me escondo”

La líder venezolana aseguró que hay serias amenazas contra su vida.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
14 de octubre de 2025, 12:10 p. m.
.
Nicolás Maduro y María Corina Machado | Foto: Fotomontaje SEMANA/ Getty

En una conversación con un medio noruego, María Corina Machado aseguró que mientras el régimen de Nicolás Maduro siga en el poder, ella no podrá ir a la ceremonia del Premio Nobel de Paz. “Mientras Maduro esté en el poder, no puedo dejar el lugar donde me escondo porque hay amenazas directas contra mi vida”, aseguró a ‘Dagens Naeringsliv’.

La Nobel de Paz de este 2025 ha hablado con varios medios desde que le fue concedido el galardón el viernes pasado. En diálogo con la AFP, Machado ofreció el lunes garantías para que el presidente Nicolás Maduro deje el poder, pero anticipó su caída con o sin negociación en medio de presiones militares de Estados Unidos.

“La invasión que aquí existe es la de los cubanos, los rusos, los iraníes, Hezbolá, Hamás, los carteles de la droga, la guerrilla de las FARC. Esa es la invasión que hay en Venezuela”, señaló Machado en una videollamada.

La abstención se hace visible en fotos y videos difundidos por la líder opositora.
"Los venezolanos no tenemos armas de fuego, tenemos la palabra, tenemos la organización ciudadana, tenemos la presión, tenemos la denuncia”, dijo Machado a la AFP. | Foto: Getty Images

“Nosotros lo que estamos pidiendo es que esas estructuras que están, que han saqueado el país y que dejan esa estela de muerte y de dolor, sean desarticuladas y Maduro tiene en este momento, la posibilidad de avanzar en una transición pacífica”, añadió. “Con negociación, sin negociación (Maduro) va a salir del poder”.

Machado sostiene que Maduro se robó las elecciones del 28 de julio de 2024 y que Edmundo González Urrutia resultó ganador. Lo pinta acorralado, aunque en la televisión estatal el gobernante se muestra sólido.

“Nosotros hemos dicho estar dispuestos a ofrecer garantías, que no haremos públicas hasta tanto nos sentemos en esa mesa de negociación”, añadió. “Si él insiste en aplicar más y más fuerza, las consecuencias serán directamente responsabilidad de él, de más nadie”.

¿Qué consecuencias? “No voy a especular sobre eso. Los venezolanos no tenemos armas de fuego, tenemos la palabra, tenemos la organización ciudadana, tenemos la presión, tenemos la denuncia”.

Machado sostuvo que no tenía en el radar el Nobel de la Paz. Solo lo supo cuando la despertaron con una llamada para anunciarle la noticia.

Contexto: Venezuela cerró su embajada en Noruega, tras el Premio Nobel de la Paz otorgado a María Corina Machado

“Fue una de las sorpresas más grandes que he tenido en mi vida y la verdad es que confieso que hoy, tres días después, todavía lo estoy procesando. Creo que este reconocimiento al pueblo de Venezuela ha sido una inyección de energía”, dijo.

La primera reacción de la Casa Blanca fue crítica, la tildó de politizada. Machado explicó que dedicó poco después el premio al mandatario estadounidense: “Hay un acuerdo generalizado de los venezolanos de reconocer al presidente Trump, lo que consideramos justo y necesario”, indicó.

¿Y no es para pedir una invasión a Venezuela? “Es para transmitirle a él cuánto Venezuela necesita de su liderazgo y de la coalición internacional que se ha configurado (...) que están cortando las fuentes de financiamiento criminal, que son las que sostienen a este régimen”.

Nicolás Maduro tendría un protegido búnker
“Con negociación, sin negociación (Maduro) va a salir del poder”, aseguró la Premio Nobel. | Foto: Getty Images

Y la movilización de tropas al Caribe “es una decisión que ha tomado un país con base en sus estrategias de defensa de seguridad nacional”. “Aquí hay una realidad: quien le declaró la guerra a los venezolanos fue Nicolás Maduro, es quien aplica terrorismo de Estado hacia adentro y narcoterrorismo hacia afuera”, insistió.

Dijo que mantiene comunicación “fluida” con Washington y otros gobiernos de América Latina y Europa. Señaló también que mantiene contacto “cada vez más” con militares, que en público han jurado lealtad a Maduro.

Contexto: Activista venezolana dice que el atentado en Bogotá fue “coordinado con el gobierno de Maduro”. Critica la “narrativa de odio” de Petro

¿Ve la posibilidad de una sublevación? “Todos tenemos -civiles, militares- un rol que jugar y en todo caso, cualquier acción que dé respeto a (las presidenciales del) 28 de julio sería la restitución de la Constitución”.

Machado pasó a la clandestinidad hace más de un año, aunque asegura que no lleva la cuenta. “Si algo tuviera que hacer ahorita no es sumar días, sino restar los que quedan, porque no tengo duda alguna que estamos en una cuenta regresiva”.

*Con información de AFP

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Habla Luis Peche, activista venezolano víctima de ataque sicarial en Bogotá: “No nos detendremos”

2. Aeropuertos de Estados Unidos se resisten a publicar el video de Kristi Noem sobre cierre del gobierno federal; estas son las razones

3. Paloma Valencia advierte que el Gobierno quiere revivir la expropiación exprés en la jurisdicción agraria

4. Ideam pronosticó “lluvias de variada intensidad” en diferentes zonas del país: así estará el clima este martes 14 de octubre

5. César Gaviria anticipa posibles beneficios del Gobierno Petro al Tren de Aragua: “El país entero debe entrar en alerta máxima”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Nicolás MaduroMaría Corina MachadoNobel de paz

Noticias Destacadas

Polémica por la negativa de varios aeropuertos de Estados Unidos a publicar video de La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en donde culpa a los demócratas del Congreso por el cierre en Estados Unidos

Aeropuertos de Estados Unidos se resisten a publicar el video de Kristi Noem sobre cierre del gobierno federal; estas son las razones

Redacción Mundo
.

María Corina Machado podría no recoger el Nobel de Paz: “Mientras Maduro esté en el poder, no puedo dejar el lugar donde me escondo”

Redacción Semana
Portada de la Revista Time tras acuerdo de paz en Medio Oriente

La curiosa foto de Donald Trump en la portada de la revista Time que lo sacó de quicio: “La peor de toda la historia”

Redacción Mundo

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.