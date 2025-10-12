En medio de las tensiones con Estados Unidos, el líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, participó en un evento de conmemoración de los 533 años de la resistencia indígena, en el que dio un discurso enfocado en la defensa de Venezuela.

“He recibido cartas de varios pueblos indígenas dispuestos a defender a Venezuela (...) somos un pueblo que queremos la paz y, si quieres la paz, prepárate para ganar la paz con la unión nacional permanente”, dijo Maduro.

“Levanten la mano los que quieren ser esclavos de los gringos, levanten la mano los que quieren ser colonia de los gringos, levanten la mano los que apoyan una invasión militar de los gringos”, agregó el dictador venezolano frente a decenas de seguidores.

El narcoterrorista Nicolás Maduro dice que el 90 % de la población venezolana repudia al Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.



¿Alguien creerá sus estupideces?pic.twitter.com/wsBtKjdtOC — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) October 12, 2025

“Un 90 % de toda la población repudia a la bruja demoniaca de la Sayona, nosotros queremos paz y paz, vamos a tener, pero paz con libertad, con soberanía, con independencia, no la paz de los imperios, la paz de las ruinas de Gaza”, remarcó el dictador.

Nicolás Maduro organizó nuevos ejercicios, este sábado, frente al despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, un día después de anunciarse el premio Nobel de la Paz para la líder opositora María Corina Machado, quien habló con Donald Trump.

“La orden está dada, ganar la paz, ejercer la soberanía permanente en territorio y mares y defender el derecho a la vida del pueblo humilde, defender el derecho a la vida que se ha ganado esta tierra”, agregó Maduro.

Aliados de Maduro, en tanto, acusan a Machado de presuntos planes violentos para deponerlo. La líder opositora denunció fraude en las elecciones celebradas en 2024 al reivindicar el triunfo del presidente electo, Edmundo González Urrutia, en el exilio hace un año.

Nicolás Maduro habla durante una marcha para conmemorar el 'Día de la Resistencia Indígena' en Caracas, el 12 de octubre de 2025 | Foto: AFP

El régimen denunció días atrás ante el Consejo de Seguridad de la ONU que Estados Unidos prevé, en el “muy corto plazo, ejecutar un ataque armado contra Venezuela”.

“Hoy, estamos viendo la confrontación entre dos mundos, el mundo de ellos, los imperialistas con su racismo, su supremacismo (...) Nosotros acá con nuestra resistencia milenaria victoriosa, avanzando en el mestizaje profundo de nuestras raíces”, dijo un portavoz de Maduro.

Entretanto, Machado apoya las maniobras militares estadounidenses en el Caribe y dedicó el Nobel “al pueblo sufriente de Venezuela” y al presidente estadounidense, Donald Trump, que aspiraba también al galardón.

María Corina Machado fue premiada con el galardón de paz y Nicolás Maduro arremetió contra ella | Foto: Foto: Getty Images