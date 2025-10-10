El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró este viernes el gesto de la líder opositora venezolana María Corina Machado, a quien le dedicó el Premio Nobel de la Paz 2025, galardón que el propio mandatario también había sido postulado a recibir.

“La persona que recibió el Premio Nobel hoy me llamó y me dijo: ‘Estoy aceptando esto en tu honor porque realmente te lo merecías’. Fue una cosa muy amable de su parte”, declaró Trump durante una rueda de prensa en la Casa Blanca sobre el diálogo que sostuvo en la mañana con María Corina Machado.

En modo de broma, el presidente aclaró que no le había pedido el premio. “No le dije ‘dámelo a mí’”, señaló el mandatario en modo irónico, provocando risas entre los presentes en la Casa Blanca en la tarde de este viernes.

El republicano añadió que mantiene su respaldo a Machado y a la causa democrática en Venezuela. “Fue muy amable. Y la he estado ayudando en todo momento. Necesita mucha ayuda. En Venezuela hay un desastre”, señaló Trump.

Donald Trump y María Corina Machado. | Foto: Getty Images

Además, Trump aprovechó su intervención para destacar su papel en la resolución de conflictos internacionales, asegurando que ha logrado “poner fin a ocho guerras”, entre ellas la de Gaza, luego de que Israel y Hamás alcanzaran un alto el fuego y acordaran la liberación de rehenes, siguiendo el plan de paz que él mismo propuso un día antes del anuncio del Nobel.

“Estoy feliz porque salvé millones de vidas, muchos millones de vidas”, afirmó el mandatario, visiblemente satisfecho con el resultado de sus gestiones diplomáticas.

La líder venezolana María Corina Machado, galardonada por su “incansable trabajo promoviendo los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela”, también reiteró su reconocimiento al presidente estadounidense en un mensaje publicado en X. “¡Dedico este premio al sufrido pueblo de Venezuela y al presidente Trump por su decidido apoyo a nuestra causa!”, manifestó.

María Corina Machado fue galardonada mientras se encuentra en la clandestinidad. | Foto: x/@NobelPrize y afp

Machado se esconde para evitar un arresto desde hace más de un año, tras la reelección fraudulenta del dictador Nicolás Maduro para un tercer mandato. Suma el Nobel a otros dos premios de gran peso internacional: el Sájarov y el Vaclav Havel.

“Este inmenso reconocimiento a la lucha de todos los venezolanos es un impulso para concluir nuestra tarea: conquistar la Libertad”, dijo en X esta ingeniera casada y con tres hijos. “¡Venezuela será libre!”.