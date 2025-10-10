Anticipan que Maduro caerá antes de que María Corina Machado viaje a Oslo por el Nobel de Paz: ¿cuándo está previsto?

La líder opositora venezolana María Corina Machado fue galardonada este viernes con el Premio Nobel de la Paz por su “incansable” defensa de la democracia frente al “brutal” régimen de Nicolás Maduro.

La dirigente, de 58 años, que vive en la clandestinidad en Venezuela, dedicó el premio “al pueblo sufriente de Venezuela” y al presidente estadounidense Donald Trump, de quien espera ayuda para desbancar a Maduro del poder.

Machado se mantiene oculta para evitar un arresto desde hace más de un año, tras la reelección de Maduro para un tercer mandato que denuncia como fraudulento.

Así las cosas, en El Debate, de SEMANA, se le consultó a Andrés Pastrana, expresidente de Colombia, si el régimen venezolano la dejará o no salir del país para ir por el galardón. La ceremonia del Premio Nobel de la Paz se celebrará en el Ayuntamiento de Oslo, capital de Noruega, el 10 de diciembre de 2025. Lo propio se le consultó a Marta Lucía Ramírez, exministra de Defensa de Colombia.

“No, de ninguna manera, no hay la menor posibilidad de que dejen salir a María Corina, precisamente, a recibir el Nobel. Eso sí, es un imposible que se va a dar en Venezuela. Imagínese usted dejar salir a María Corina en lo que implica para el narco régimen”, señaló el expresidente.

dijo que cree que ella irá en total libertad a recibir el galardón, porque, consideró, para esa fecha el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya se habrá encargado de Nicolás Maduro, líder del régimen venezolano. Estados Unidos adelanta acciones militares en el mar Caribe bajo el argumento de luchar contra el narcotráfico. No obstante, en varias ocasiones se ha especulado que, en realidad, se trata de un despliegue con el fin de detener a Maduro.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió un doctorado honoris causa en Seguridad Nacional por las Fuerzas Armadas (FANB) el primero de octubre de 2025 en Caracas, Venezuela | Foto: Anadolu via AFP

“Lo que va a pasar es que yo creo que lo va a ir a recibir en paz y en libertad. Porque aquí (en Washington, donde está Pastrana) ya lo que se rumora en los Estados Unidos es que el presidente Trump invitó al narcodictador Maduro, al Chapo Cabello, a Thanksgiving, precisamente al Día de Acción de Gracias aquí en Estados Unidos, pero en una cárcel, posiblemente a los dos. Yo creo que María Corina y ojalá eso es lo que esperamos, que la libertad y la democracia en Venezuela lleguen y lleguen muy pronto”, señaló.

“Yo creo que los días se acercan; se les está cerrando el cerco internacional a los narcodictadores, y al Chapo Cabello y a Vladimir Padrino. Ellos saben que su fin está muy pronto y, bueno, vamos a tener a Edmundo (González) como presidente y a María Corina como vicepresidente de Venezuela muy, pero muy pronto, y esa es la máxima aspiración”, agregó Pastrana.

“Ojalá que pueda acudir con su familia —una bella familia que tiene, sus hijos y su hija— a recibir ese premio tan merecido”, puntualizó el expresidente.

Ramírez, por su parte, respondió: “Coincido con el (ex) presidente Pastrana. Solamente si ya se ha hecho la transición hacia la democracia en Venezuela, es posible que ella vaya en diciembre a recibir ese Nobel. Y yo creo que diciembre es un tiempo posible, es realmente un tiempo suficiente y creo que la gestión que ha hecho el presidente Trump, recientemente, que ha sido tan valioso y tan útil para algo que todo el mundo consideraba casi que imposible como es esa gestión con Gaza, con Israel, obviamente con todo lo que significa darle paso al Medio Oriente, pues sin duda nos muestra que está totalmente determinado a lograr esa democracia para Venezuela”.

“De tal forma que tengo la esperanza que en diciembre ya esto se haya solucionado y que Edmundo González esté ejerciendo como presidente de los venezolanos y ella como vicepresidenta, y en esa condición pueda ir a recibir ese Nobel”, puntualizó la exministra de Defensa colombiana.

Vea aquí sus declaraciones al respecto:

Suma el Nobel a otros dos premios de gran peso internacional, el Sájarov y el Vaclav Havel. “Este inmenso reconocimiento a la lucha de todos los venezolanos es un impulso para concluir nuestra tarea: conquistar la libertad”, dijo en X esta ingeniera casada y con tres hijos. “¡Venezuela será libre!”.

“Estamos en el umbral de la victoria”, añadió. “Hoy más que nunca contamos con el presidente Trump (…) Dedico este premio al pueblo sufriente de Venezuela y al presidente Trump por su apoyo decisivo a nuestra causa!”.

El jardín del Nobel se actualiza con una fotografía de la líder opositora venezolana María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025. Foto: Terje Bendiksby / NTB vía AFP | Foto: NTB via AFP

La portavoz de la Casa Blanca retuiteó el mensaje de Machado, pero minutos antes, el gobierno estadounidense había criticado la decisión del comité del Nobel.

“El comité del Nobel probó que pone la política por encima de la paz”, estimó en X el director de comunicación de la Casa Blanca, Steven Cheung.

Trump también aspiraba al Nobel por negociar un acuerdo entre Israel y el movimiento palestino Hamás sobre Gaza.

El premio, que se entregará el 10 de diciembre en Oslo, consiste en una medalla de oro, un diploma y 1,2 millones de dólares.

Vea aquí El Debate, de SEMANA, completo:

“El mayor reconocimiento”

Machado fue premiada “por su incansable trabajo de promoción de los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela, y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”, anunció el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes. “Es uno de los ejemplos más extraordinarios del coraje civil en América Latina en tiempos recientes”, afirmó.

El comité publicó el video en el que Machado recibe la noticia tras ser despertada en plena madrugada. Quedó en silencio unos segundos, incrédula. “Este es, desde luego, el mayor reconocimiento a nuestro pueblo, que verdaderamente lo merece”, dijo emocionada.

La noticia cayó como sorpresa en las calles de Venezuela, donde la mayoría habla en susurros sobre Machado por temor a represalias. El recuerdo de más de 2.400 arrestos tras las protestas contra Maduro aún está fresco.

La líder de la oposición María Corina Machado saluda desde lo alto de un camión durante el mitin de cierre de campaña electoral del candidato presidencial Edmundo González en Caracas, Venezuela, el jueves 25 de julio de 2024. (Foto AP/Matías Delacroix, archivo) | Foto: AP

“El Señor la ayude y llegue pronto” al poder para “hacer algo por nosotros, los humildes y por todo el país, porque de verdad que estamos mal”, dijo una pensionada de 75 años que pidió el anonimato. “¡Claro que se lo merece!”.

Pero no todos celebran. “Es una vergüenza que le haya tocado ese premio a esa señora después que tanta maldad ha hecho con Venezuela”, dijo Luis Torres, un técnico de 65 años.

El Nobel llega en plena crisis por el despliegue de buques de guerra de Estados Unidos en el Caribe, que Maduro denuncia como un asedio. Washington las presenta como operaciones contra el narcotráfico, y acusa al mismo tiempo a Maduro de encabezar un cartel de la droga. Machado respalda estas maniobras militares.

La Casa Blanca, descontenta

Machado pasó a la clandestinidad poco después de publicar un sitio web con las actas que emitieron las máquinas de votación en las elecciones pasadas, que prueban el triunfo abrumador de su candidato Edmundo González.

Este diplomático —hasta entonces desconocido— la reemplazó como candidato cuando Machado fue inhabilitada a postularse a cargos públicos en una cuestionada decisión.

González reside en el exilio en España, mientras Machado asegura estar en Venezuela. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, insinuó recientemente que se refugia en la residencia del embajador de Estados Unidos en Caracas, desocupada desde que ambos países rompieron relaciones en 2019.

Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de la región tampoco reconocieron la reelección de Maduro.

El premio es un “merecidísimo reconocimiento” a su “larga lucha” por la “libertad” en Venezuela, celebró en X González Urrutia, quien comparte con Machado el premio Sájarov a la libertad de conciencia.

El portavoz de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, Thameen Al-Kheetan, dijo a su vez que la decisión refleja “las claras aspiraciones del pueblo de Venezuela por elecciones libres y justas”.

El Nobel es un “poderoso mensaje” en favor de la democracia, afirmó Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea.