¿Quién es Kristian Berg Harpviken, la persona que se quebró al llamar a María Corina Machado? Sus intentos de paz resumen su emotividad

El mundo amaneció con la noticia de que María Corina Machado, opositora venezolana, fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz.

La cuenta oficial de los galardones publicó en X el video de la llamada del secretario del Comité Nobel, Kristian Berg Harpviken, para informar a la política venezolana de su distinción minutos antes de hacer el anuncio público.

Así fue la llamada:

"Oh my god… I have no words."



Listen to the emotional moment this year's laureate Maria Corina Machado finds out she has been awarded the Nobel Peace Prize.



Kristian Berg Harpviken, Director of the Norwegian Nobel Institute, shared the news with her directly before it was…

Durante la conversación, ocurrida a mitad de la noche en Venezuela, a Machado se la escuchó muy emocionada. “Oh Dios mío”, dijo al principio en esta conversación en inglés.

“No tengo palabras”, “me siento honorada, y muy agradecida en nombre del pueblo venezolano”, insistió la política a su interlocutor en Oslo.

La dirigente vive en la clandestinidad desde la reelección de Nicolás Maduro en las presidenciales de julio de 2024, denunciadas como fraudulentas por la oposición. “Estamos trabajando muy duro para lograrlo, pero estoy segura de que ganaremos. Este es desde luego el mayor reconocimiento a nuestro pueblo, que verdaderamente lo merece”, afirmó Machado.

“Esto es un movimiento, un logro de toda la sociedad. Yo soy apenas una persona, y desde luego no lo merezco”, insistió.

“Usted se lo merece”, le respondió Kristian Berg Harpviken. “Esto es un reconocimiento a usted, a lo que usted ha hecho”, insistió.

El comité noruego concedió el Nobel de la Paz a Machado por “por su incansable trabajo de promoción de los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela, y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

BREAKING NEWS

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2025 #NobelPeacePrize to Maria Corina Machado for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela and for her struggle to achieve a just and peaceful transition from dictatorship to…

Durante el video se observa a Kristian Berg Harpviken a punto de quebrarse en llanto. ¿Quién es él?

Kristian Berg Harpviken es un sociólogo nacido el 27 de diciembre de 1961 en Lillehammer, Noruega. Estudió sociología en la Universidad de Oslo y cuenta con múltiples estudios, entre ellos un doctorado (PhD) en sociología sobre temas de migración forzada en Afghanistan.

Su fijación está en analizar los métodos para conseguir la paz, con especial énfasis para él en Afganistán, a donde decidió ir a hacer un trabajo de campo. En 1993 fue vinculado al Peace Research Institute Oslo (PRIO), uno de los institutos más destacados en los estudios de paz a nivel mundial. Luego, asumió la dirección del mismo entre 2009 y 2017.

In the past year, #NobelPeacePrize laureate Maria Corina Machado has been forced to live in hiding. Despite serious threats against her life she has remained in the country, a choice that has inspired millions of people.

When authoritarians seize power, it is crucial to…



When authoritarians seize power, it is crucial to… pic.twitter.com/GA3C7asz4Y — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2025

Es una de las personas más consultadas en el mundo cuando se habla de conflictos internacionales. Ha publicado libros y ensayos sobre conflictos internacional, con especial énfasis en Afganistán. En 2009 publicó “Social Networks and Migration in Wartime Afghanistan”, obra en la que analiza cómo las redes sociales influyen en las decisiones de migración durante conflictos en Afganistán.

Luego publicó un ensayo, en 2023, en el que examino las “contradicciones entre el gobierno de Afganistán y las negociaciones con los talibanes. “The US Talks with the Afghan Taliban: Pulling the Rug from under a Government it Created”, se denominó su escrito.

El primero de enero de 2025 asumió la dirección del Instituto Nobel Noruego (Norwegian Nobel Institute), lo que lo convirtió también en secretario del Comité Noruego del Nobel.

Parte de su contribución ha sido explorar cómo hacer investigación rigurosa en entornos de conflicto: cómo recolectar datos seguros, cómo hacer análisis triangulados — un puente entre teoría y realidad práctica.

Harpviken es consultado con frecuencia en medios de comunicación noruegos para comentar sobre Afganistán, conflictos globales y política exterior de Noruega. Ha participado en comisiones y encargos relacionados con la presencia noruega en Afganistán, evaluaciones de políticas de desarrollo y procesos de paz. Por ejemplo, PRIO y el gobierno noruego han colaborado en estudios sobre Afganistán.

Uno de los puntos centrales de Harpviken es que, aunque objetivamente el mundo está en varios aspectos mejor que en muchas épocas anteriores (menos muertes por guerras mundiales, más cooperación internacional, un mayor número de democracias, etc.), la percepción pública tiende a centrarse en lo negativo y asumir que todo va de mal en peor.

Aunque expresa temor por algunas tendencias negativas, Harpviken no se da por vencido. Cree que si se reconocen los avances, si se fortalecen las instituciones democráticas, si se protege la verdad y si la cooperación internacional renace, todavía hay terreno para construir una paz más sólida.