CONFIDENCIALES

Popular primera ministra europea aseguró que Trump debería ganar el Nobel de Paz: lo postulará

“Confío en que, si marca una diferencia en ese aspecto, también pueda marcar una diferencia en una paz justa y duradera para Ucrania”, afirmó.

Redacción Semana
24 de enero de 2026, 12:41 p. m.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace un gesto durante su discurso especial durante la reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos el 21 de enero de 2026.
En medio de la fuerte tensión que vive Europa con Donald Trump, por el intento expansionista del presidente norteamericano sobre Groenlandia, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, cerró filas a su alrededor.

La novela del Nobel: esta podría ser la razón por la cual María Corina le dio la medalla a Donald Trump

Lo hizo este viernes en una intervención pública: “Espero que algún día podamos otorgarle a Trump el Premio Nobel de la Paz, y confío en que, si marca una diferencia en ese aspecto, también pueda marcar una diferencia en una paz justa y duradera para Ucrania. Y, finalmente, nosotros también podríamos nominar a Trump para el Premio Nobel de la Paz”.

El Premio Nobel ha sido un tema sensible para el mandatario. María Corina Machado le regaló la medalla que recibió en Oslo, tras varios comentarios del presidente sobre sus méritos para recibir ese galardón y después de que se concretara la operación en Venezuela que logró la caída del tirano Nicolás Maduro.

