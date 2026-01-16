La novela del Nobel: esta podría ser la razón por la cual María Corina le dio la medalla a Donald Trump

La entrega de la medalla del Nobel de Paz por parte de María Corina Machado al presidente Donald Trump es uno de los hechos más pintorescos y estratégicos de la política internacional en la historia reciente. Se trata, ante todo, de una rareza sin precedentes. Regalar un Nobel era, hasta el jueves pasado, tan impensable como compartir una Copa del Mundo o incluso un premio Óscar.

Pero, en medio del asombroso giro de los acontecimientos en Venezuela, el gesto resultaba comprensible. Llegar a la Casa Blanca con ese enorme cuadro, con una medallita de oro enclavada en el centro, era una apuesta audaz de la líder venezolana por intentar girar el timón del barco que llegó a rescatar a Venezuela, pero que ahora parece tener un rumbo distinto e incierto.

En el mensaje que acompañaba el cuadro, María Corina Machado escribió: “Al presidente Donald J. Trump, en gratitud por su extraordinario liderazgo en la promoción de la paz mediante la fuerza, el avance de la diplomacia y la defensa de la libertad y la prosperidad… La medalla es presentada como un símbolo personal de gratitud en nombre del pueblo venezolano, en reconocimiento a la acción decisiva del presidente Trump para asegurar una Venezuela libre. El coraje de Estados Unidos y de su presidente Donald J. Trump nunca será olvidado por el pueblo venezolano”.

Era claro que el presidente estadounidense, para Machado, sí se merecía esos elogios. La cinematográfica captura y extracción de Nicolás Maduro puede ser controversial a la luz del derecho internacional, pero era, según esa visión, la única forma de poner fin a la dictadura en Venezuela. En una entrevista con Fox News, al salir de su cita en la Casa Blanca, María Corina explicó su gesto y lo comparó con un momento histórico clave de la humanidad. Pero la medalla entrañaba otros debates.

María Corina Machado atiende una rueda de prensa en Washington Foto: Fotos equipo MCM. Eliezer Ruiz

La periodista Rachel Campos-Duffy le dijo a Machado: “Pese a que el Comité del Nobel había señalado que usted no podía transferir su Premio Nobel, especialmente al presidente Trump, usted lo hizo hoy. ¿Por qué?”. La líder venezolana contestó sin rodeos: “Se lo merece”. Machado añadió que el momento que vivió fue muy especial. “Fue muy emotivo. (Los venezolanos) apreciamos mucho lo que ha hecho no solo por la libertad del pueblo venezolano, sino, diría yo, por todo el hemisferio”, agregó.

Machado recordó que “hace 200 años, el general Lafayette le entregó a Simón Bolívar una medalla con el rostro de George Washington… Él la conservó por el resto de su vida. Doscientos años después, el pueblo de Bolívar le devuelve al heredero de Washington una medalla, en este caso la del Premio Nobel de la Paz, como reconocimiento a su singular compromiso con nuestra libertad”.

Invocar a esos héroes tenía un propósito. Se trataba de un elogio de gran calibre, una tríada perfecta de símbolos para el momento que vive Venezuela: George Washington, padre fundador de Estados Unidos, uno de los redactores de su Constitución y su primer presidente; el general Lafayette, una de las almas de la Revolución francesa, quien luchó contra el absolutismo del poder real y abogó por la instauración de una monarquía constitucional con leyes y límites, además de haber viajado a América para apoyar a Washington; y, por supuesto, Simón Bolívar, el libertador de América, nacido en Caracas.

Donald Trump se reunió con María Corina Machado esta semana. Foto: AP

Respeto mutuo

Trump se mostró satisfecho, aunque sin excesos. En un mensaje en su red social Truth Social escribió: “Fue un gran honor para mí conocer hoy a María Corina Machado, de Venezuela. Es una mujer maravillosa que ha pasado por muchísimo. María me entregó su Premio Nobel de la Paz por el trabajo que he realizado. Un gesto maravilloso de respeto mutuo. ¡Gracias, María!”.

El primer mandatario utilizó un tono cordial, aunque insuficiente para borrar el desdén con el que había tratado a Machado el día en que anunció al mundo la captura de Nicolás Maduro. “Creo que sería muy difícil para ella ser líder si no cuenta con el apoyo ni el respeto del país”, dijo ese sábado en Mar-a-Lago.

Los medios comenzaron entonces a especular sobre las razones de esa salida tan agridulce.

The Washington Post entrevistó a un alto funcionario que aseguró que, si ella hubiera declinado el Nobel diciendo que quien realmente lo merecía era Trump, hoy sería “la presidenta de Venezuela”. En un trino, el propio mandatario pareció confirmar que esa era una de las razones de su bravuconada: “Recuerden también que yo, sin ayuda de nadie, puse fin a ocho guerras, y Noruega, miembro de la Otan, tomó la decisión insensata de no otorgarme el Premio Nobel de la Paz. ¡Pero eso no importa! Lo que importa es que salvé millones de vidas”. La otra razón es por todos conocida: el manejo del petróleo, que Delcy Rodríguez asegura con mayor firmeza.

En la historia del Nobel, quien sí se mostró molesto con este giro de María Corina fue el comité del prestigioso premio en Noruega. El organismo publicó un comunicado en el que dejó claro, de manera diplomática, su rechazo a lo ocurrido. No mencionó ni a María Corina Machado ni a Donald Trump, pero señaló: “Por principio, el Comité Noruego del Nobel no hará comentarios sobre lo que digan o hagan los galardonados con el Premio de la Paz después de haber sido galardonados. El mandato del Comité se limita a evaluar el trabajo y los esfuerzos de los candidatos nominados hasta el momento en que se decide quién recibirá el Premio Nobel de la Paz de un año determinado”.

Luego aclaró: “Un Premio Nobel no puede ser revocado, compartido ni transferido a otros. Una vez anunciado, la decisión será válida para siempre. Esto no impide que el Comité siga de cerca los futuros esfuerzos de los galardonados, aunque no exprese ni sus preocupaciones ni sus aclamaciones”.

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, saluda a sus partidarios al salir de la Casa Blanca tras reunirse con el presidente estadounidense Donald Trump en Washington, D.C. Foto: AFP

Regalos, pero no apoyo

Hasta el viernes por la mañana, todo parecía indicar que el efecto de entregar el Nobel no había sido el esperado. CNN registró cómo Machado salió de la Casa Blanca con una bolsa roja estampada con la firma de Trump y tituló: “Machado le entregó a Trump su Premio Nobel. A cambio, recibió una bolsa de regalos, pero ninguna promesa de apoyo”. Mientras tanto, mensajes desde la Casa Blanca parecían constatar que el respaldo seguía estando del lado de Delcy Rodríguez y de una continuación negociada del chavismo. Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, dijo sobre ella: “Ha cooperado absolutamente y, hasta ahora, han cumplido todas las demandas de Estados Unidos (…) Al presidente le gusta lo que ve”. También se confirmó que el director de la CIA había viajado a Caracas para reunirse con ella.

No obstante, hubo otro mensaje que dejó María Corina en este viaje: “Cuando llegue el momento correcto, seré la presidenta de Venezuela”, le dijo a Fox. La premio nobel vislumbró así el camino que desea. Donald Trump ha dicho que, por ahora, no considera que Venezuela esté lista para una carrera electoral, aunque nadie descarta que eso pueda suceder más adelante.

Leavitt aseguró que el presidente “está comprometido con la esperanza de que algún día haya elecciones en Venezuela, pero hoy no tengo un calendario actualizado”. Quienes siempre han estado del lado de la democracia en el país han reclamado que el poder debe entregarse a Edmundo González, ganador de los comicios del año pasado. Ese camino no parece viable en este momento, pero el otro podría ser posible.