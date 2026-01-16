Revelan el video nunca antes visto del rescate de María Corina Machado: “Estoy viva y a salvo”

En las últimas horas de este viernes, 16 de enero, fue publicado por Rogan Michael John O’Handley, conocido profesionalmente como DC Draino, el video de lo que sería el rescate de María Corina Machado tras salir de Venezuela escapando del régimen de Maduro.

La publicación, corroborada por Grey Bull Rescue, contiene el video de los minutos previos y posteriores al rescate de Machado en un aparatoso viaje para llegar a recoger el premio Nobel en Oslo.

En el video se puede ver la embarcación que salió a recoger a la galardonada para luego ser dirigida a Curazao, desde donde partiría hacia Europa como destino final.

🚨NEVER BEFORE SEEN VIDEO of Maria Machado’s rescue from Venezuela before Maduro was captured.



She was secretly smuggled through guarded checkpoints by a Tampa-based nonprofit group of Special Operations Veterans called @greybullrescue in Operation Golden Dynamite.



If Maduro’s… https://t.co/GXy7urFljk pic.twitter.com/bw5e6F84o6 — DC_Draino (@DC_Draino) January 16, 2026

En el video aparece Bryan Stern, que dirige una organización de rescate sin ánimo de lucro llamada Grey Bull Rescue; en las imágenes detalla los momentos previos al rescate y la larga espera en un punto estratégico hasta que llegara Machado.

“Estamos en Curazao para ir por María Corina Machado (...) rescatarla de donde ella está para llevarla a donde necesita estar es realmente un desafío”, dijo Stern en el video.

“Seré la primera mujer electa presidenta de Venezuela”: María Corina Machado tras encuentro con Trump

Durante el video, el líder de la operación aseguró que en un momento dejaron de escuchar al “bote número 1″, pero que esperarían un momento en ese punto, mientras seguían a la embarcación por medio de un GPS.

Poco después, aparece la imagen de la líder venezolana, quien señaló: “Soy María Corina Machado, estoy viva y a salvo, estoy muy agradecida”.

Mientras se veían las primeras imágenes de la embarcación, en medio de la noche, Stern gritó: “María”, a lo que ella respondió: “sí”.

Embarcación que traía a María Corina Machado. Foto: X/@DC_Draino

Stern dijo haberse encontrado con Machado en el mar una vez ella salió de su país, donde vivió en la clandestinidad durante once meses por temor a posibles represalias del gobierno de Nicolás Maduro.

Machado abordó una embarcación que la esperaba para realizar una travesía de 13 horas hasta un lugar no revelado, donde tomó un avión. La misión, según CBS, fue planeada cuatro días antes de su ejecución.

La “Operación Dinamita Dorada”, como fue llamada, obligó a Machado a disfrazarse, ponerse una peluca y salir de la capital hacia una playa en el norte de Venezuela.

María Corina Machado junto al líder del equipo de rescate Foto: Grey Bull Rescue X/@DC_Draino

“Fue peligroso y (...) arriesgado porque ella estaba siendo activamente perseguida por el régimen de Maduro durante mucho tiempo”, contó Stern días después del rescate.

“Los servicios de inteligencia cubano, venezolano, ruso, iraní, los colectivos (paramilitares), los carteles, todo tipo de personas trabajaban juntos para encontrar a María. Y todo el mundo sabía que ella iba a tratar de llegar a la ceremonia del Nobel”.