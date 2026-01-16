Estados Unidos

La ciudad de Florida que convirtió una avenida en símbolo del respaldo internacional a María Corina Machado

La ciudad de Florida aprobó por unanimidad el homenaje a la líder opositora venezolana.

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

16 de enero de 2026, 12:51 p. m.
Un tramo de la Northwest 92nd Avenue fue renombrado por la ciudad de Doral, Florida, en honor a María Corina Machado.
Un tramo de la Northwest 92nd Avenue fue renombrado por la ciudad de Doral, Florida, en honor a María Corina Machado. Foto: Captura de imagen X @AlertaNews24

El Concejo Municipal de Doral, en Florida, aprobó el 15 de enero de 2026 el cambio de nombre de un tramo de la Northwest 92nd Avenue para rendir homenaje a la líder opositora venezolana María Corina Machado y su defensa de la democracia.

Trump amenaza con enviar militares a Minnesota tras protestas por ICE

Una avenida en honor a María Corina Machado: ¿cuándo y por qué ocurrió el homenaje?

El 15 de enero de 2026, el Concejo Municipal de Doral, Florida, aprobó de manera unánime una resolución para renombrar un tramo de la Northwest 92nd Avenue entre la calle 33 y la 25 como María Corina Machado Way o María Corina Machado Path, en honor a la política venezolana.

La decisión formal se tomó durante la sesión del Concejo ese jueves por la tarde, marcando la fecha oficial del acuerdo municipal, según se registró en el medio NBC South Florida.

La iniciativa fue impulsada por el concejal Rafael Piñeyro, de origen venezolano-estadounidense, y fue respaldada por todos los miembros del Concejo, incluida la alcaldesa Christi Fraga, en reconocimiento a la trayectoria de Machado en defensa de la democracia, la libertad y los derechos humanos.

El reconocimiento coincidió con un momento en que Machado había ganado visibilidad internacional, incluyendo reuniones políticas en Washington D. C., consolidándose como una figura emblemática para la diáspora venezolana en el sur de Florida.

La medida no solo formaliza un homenaje público, sino que también refleja el peso político y cultural de la comunidad venezolana en Doral, una de las ciudades del área metropolitana de Miami con mayor presencia de inmigrantes de Venezuela.

Las autoridades locales han señalado que la elección de ese tramo específico fue estratégica.

En parte porque no hay residencias que requieran firmas para la designación y su cercanía al Comando Sur de Estados Unidos aporta un simbolismo adicional de apoyo a las causas democráticas.

Significado y contexto del reconocimiento a María Corina Machado

María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, ha ganado reconocimiento internacional por su defensa de elecciones libres y justicia social, y recibió el Premio Nobel de la Paz en 2025 por ese trabajo.

La alcaldesa Christi Fraga describió el nombramiento de la vía como “un gran honor”, subrayando que reconoce tanto el coraje como la perseverancia de Machado frente a décadas de crisis política en Venezuela.

Por su parte, Piñeyro enfatizó que este homenaje también representa “un mensaje claro” para quienes creen en la libertad y la justicia más allá de las fronteras venezolanas.

Según El Mundo Miami, las autoridades han informado que Machado ya fue notificada sobre el reconocimiento y existe la expectativa de que pueda participar en la ceremonia de develación de la placa conmemorativa, lo que agregaría un momento simbólico adicional para la comunidad en Doral.

DeSantis abre la puerta a cargos estatales contra Nicolás Maduro en Florida

Este episodio ilustra cómo decisiones municipales locales pueden tener resonancia internacional cuando se conectan con figuras políticas de relevancia global y comunidades migrantes que buscan mantener vivas sus aspiraciones democráticas desde el exilio.

