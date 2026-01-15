Donald Trump advirtió que podría desplegar tropas federales en Minnesota si las autoridades locales no frenan los ataques contra agentes de ICE, intensificando la tensión política y social en el estado.

Agente del ICE le dispara a venezolano en Minnesota: segunda polémica en menos de dos semanas

Escalada de tensiones tras operativos migratorios y tiroteos

En medio de una creciente ola de protestas en Minneapolis, Minnesota, el presidente Donald Trump amenazó con invocar la Ley de Insurrección de 1807 para desplegar tropas federales si las autoridades estatales no frenan lo que él calificó como ataques contra agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El anuncio, publicado en su red social Truth Social, se produce en un contexto de confrontación entre agentes federales y manifestantes críticos de las recientes redadas contra migrantes y las tácticas de ICE.

Agencias de información como Reuters afirman que las protestas se intensificaron después de dos incidentes violentos en los que agentes de ICE dispararon contra personas en Minneapolis.

La semana pasada, Renee Nicole Good, una mujer de 37 años, murió tras recibir un disparo de un oficial de inmigración durante una protesta.

La administración afirma que el agente actuó en defensa propia, una versión que ha sido puesta en duda por críticos y líderes locales.

Más recientemente, otro agente disparó e hirió a un hombre venezolano, según el Departamento de Seguridad Nacional, en un relato que menciona un supuesto ataque con herramientas improvisadas.

Ante estos hechos, Trump ha pedido a las autoridades demócratas del estado que detengan lo que llamó “agitadores profesionales e insurrectos” que, según él, están atacando a los “patriotas” de ICE.

Aseguró que utilizar la Ley de Insurrección permitiría poner fin rápidamente a lo que describió como una “farsa” y restablecer el orden.

“If the corrupt politicians of Minnesota don’t obey the law & stop the professional agitators & insurrectionists from attacking the Patriots of I.C.E., who are only trying to do their job, I will institute the INSURRECTION ACT, which many Presidents have done…” - President Trump pic.twitter.com/d7XJMA7qUU — The White House (@WhiteHouse) January 15, 2026

Choque político y jurídico entre la Casa Blanca y líderes estatales

La respuesta a la amenaza presidencial ha profundizado la polarización en la política estadounidense.

Líderes democráticos en Minnesota, incluido el gobernador y el fiscal general, han rechazado las acusaciones de Trump y denunciado la presencia ampliada de agentes federales como una “ocupación” que genera miedo en comunidades locales.

Estas autoridades han emprendido acciones legales contra la denominada Operación Metro Surge, argumentando que viola derechos constitucionales y excede la autoridad federal.

El uso potencial de la Ley de Insurrección plantea interrogantes legales y constitucionales significativos, dado que autoriza al presidente a desplegar las fuerzas armadas en territorio nacional para sofocar disturbios o insurrecciones.

Expertos legales han señalado que su aplicación en este caso sería extraordinaria, dado que normalmente se requiere la cooperación de autoridades estatales o un contexto de rebelión armada más amplio.

Además, enfrentaría desafíos judiciales inmediatos debido a demandas ya presentadas por funcionarios estatales contra las tácticas de ICE y la intervención federal.

Mientras tanto, en las calles de Minneapolis, las protestas continúan, marcadas por enfrentamientos con agentes federales, el uso de gas lacrimógeno y denuncias de violaciones a los derechos humanos.

Organizaciones pro inmigrantes y activistas han intensificado su presión para que los operativos sean suspendidos, subrayando la indignación que ha suscitado la muerte de Good y la percepción de una política migratoria cada vez más agresiva.

Este episodio subraya la profunda división en Estados Unidos sobre la inmigración y el uso de la fuerza federal, un tema que probablemente influirá en el debate político de cara a las elecciones de 2026.

La tensión entre el Ejecutivo federal y gobiernos estatales demócratas continúa escalando, con consecuencias aún inciertas para las políticas de aplicación de la ley y los derechos civiles en el país.