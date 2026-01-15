Estados Unidos

Desafían la medida: el gobierno de Estados Unidos intercepta otro buque petrolero venezolano

El gobierno norteamericano confirma la confiscación de otro buque petrolero en aguas del Caribe.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Luciano Andrey Sánchez Flórez

Luciano Andrey Sánchez Flórez

15 de enero de 2026, 5:02 p. m.
Un buque desafía la medida de Estados Unidos.
Un buque desafía la medida de Estados Unidos. Foto: AFP

El Departamento de Defensa de los Estados Unidos confirmó la confiscación del buque petrolero Verónica.

El buque estaría violando el bloqueo que impuso el Gobierno de Estados Unidos al petróleo venezolano.

Washington ha desplegado operaciones militares con el fin de frenar actividades ilícitas en el Caribe, lo que ha llevado a que diferentes buques sean interceptados y se realicen ataques a las denominadas “narcolanchas”.

x
Imagen del buque petrolero interceptado. Foto: Redes sociales

Según se informa, la hazaña realizada por tropas norteamericanas se llevó a cabo sin ningún contratiempo. De acuerdo con lo mencionado por el medio de comunicación Infobae, esta misión se adelantó con la ayuda del Grupo de Preparación Anfibia de la Armada de los Estados Unidos.

Noticias Estados Unidos

Optimización de servicios públicos en Estados Unidos: gobernadora de Nueva York anuncia medidas para frenar el alza de precios

Noticias Estados Unidos

Buenas noticias para dueños de vivienda en Florida: confirman rebajas en las pólizas de seguros

Noticias Estados Unidos

Trump amenaza con enviar militares a Minnesota tras protestas por ICE

Noticias Estados Unidos

¿Camuflados?: estrategia del ICE para adelantar operativos sin levantar sospecha

Noticias Estados Unidos

Pilas: estos son los puntos en los que California implementará el uso de cámaras de control de velocidad

Noticias Estados Unidos

El precio del Ártico: Estados Unidos evalúa pagar hasta USD 700 mil millones por Groenlandia

Noticias Estados Unidos

Donald Trump no atacaría Irán: el gobierno de EE.UU. podría echarse para atrás en su deseo de intervenir al régimen

Mundo

María Corina Machado habla con Donald Trump en la Casa Blanca. Esto se sabe de la reunión

El Comando Sur de los Estados Unidos a través de X indica que el “Departamento de Guerra se mantiene firme en su misión de aplastar la actividad ilícita en el hemisferio occidental”.

Además, asevera que “el único petróleo que saldrá de Venezuela será el que se coordine de forma adecuada y legal”.

Esto se da después de que tropas estadounidenses ingresaran a Venezuela y tomaran preso al dictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, quienes deberán afrontar la justicia norteamericana por los cargos que se les imputan.

Donald Trump, por su parte, pretende hacer una “transición” en Venezuela de la mano de Delcy Rodríguez, quien se posesionó como presidenta interina del país bolivariano.

Donald Trump descarta un segundo ataque a Venezuela tras liberación de presos políticos

Desde la Casa Blanca se ha afirmado que el control que Estados Unidos ejercería sobre Venezuela podría durar años y que el dinero que Venezuela obtenga por la venta de petróleo, como resultado del acuerdo realizado, solo podrá ser gastado en productos hechos en el territorio norteamericano.

El día de la captura de Maduro, Donald Trump, refiriéndose a la líder venezolana María Corina Machado, indicó: “No tiene el apoyo ni el respeto dentro del país. Es una mujer muy agradable, pero no tiene el respeto”.

Grandes empresas petroleras norteamericanas estarían dispuestas a invertir cerca de 100.000 millones de dólares para la reconstrucción del sector energético en Venezuela, según el mandatario estadounidense.

Se espera que, con las inversiones que se efectuarán, este país sea una potencia energética de la mano de los Estados Unidos.

Venezuela ha hecho la liberación de distintos presos, entre los que se encuentran líderes opositores y ciudadanos extranjeros, lo que ha contribuido a bajar las tensiones entre los dos países. En este momento se estudia la posibilidad de restablecer las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela.

Diosdado Cabello anuncia que “se está avanzando” en la reapertura de embajadas entre Estados Unidos y Venezuela

Más de Noticias Estados Unidos

En Estados Unidos, se puede recibir ayudas de hasta US$12.300 para pagar las facturas de energía a través del Programa de Asistencia Energética para Hogares de Bajos Ingresos (Liheap)

Optimización de servicios públicos en Estados Unidos: gobernadora de Nueva York anuncia medidas para frenar el alza de precios

La brecha entre lo que los hogares pueden costear y lo que ofrecen los vendedores sigue ampliándose

Buenas noticias para dueños de vivienda en Florida: confirman rebajas en las pólizas de seguros

Trump amenaza con aplicar la Ley de Insurrección en Minnesota

Trump amenaza con enviar militares a Minnesota tras protestas por ICE

PDVSA, petróleo

Desafían la medida: el gobierno de Estados Unidos intercepta otro buque petrolero venezolano

x

¿Camuflados?: estrategia del ICE para adelantar operativos sin levantar sospecha

x

Pilas: estos son los puntos en los que California implementará el uso de cámaras de control de velocidad

Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU., durante una reunión diplomática mientras crece el debate por Groenlandia.

El precio del Ártico: Estados Unidos evalúa pagar hasta USD 700 mil millones por Groenlandia

El presidente Donald Trump se dirige al Foro Empresarial Estadounidense de Miami, en el Centro Kaseya, el miércoles 5 de noviembre de 2025, en Miami. (Foto AP/Jacquelyn Martin)

Donald Trump no atacaría Irán: el gobierno de EE.UU. podría echarse para atrás en su deseo de intervenir al régimen

Claudia Sheinbaum, presidenta de México; y Donald Trump, mandatario de Estados Unidos.

Estados Unidos mantiene la presión sobre México para permitir operaciones directas contra los cárteles: esto indica un informe reciente

El vehículo espacial Starliner de Boeing se prepara para acoplarse a la Estación Espacial Internacional el jueves 6 de junio de 2024, la primera ocasión que lo hace.

Regresaron con éxito: astronautas que habían tenido que salir de la Estación Espacial Internacional tras una evacuación médica

Noticias Destacadas