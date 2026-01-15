El Departamento de Defensa de los Estados Unidos confirmó la confiscación del buque petrolero Verónica.

El buque estaría violando el bloqueo que impuso el Gobierno de Estados Unidos al petróleo venezolano.

Washington ha desplegado operaciones militares con el fin de frenar actividades ilícitas en el Caribe, lo que ha llevado a que diferentes buques sean interceptados y se realicen ataques a las denominadas “narcolanchas”.

Imagen del buque petrolero interceptado. Foto: Redes sociales

Según se informa, la hazaña realizada por tropas norteamericanas se llevó a cabo sin ningún contratiempo. De acuerdo con lo mencionado por el medio de comunicación Infobae, esta misión se adelantó con la ayuda del Grupo de Preparación Anfibia de la Armada de los Estados Unidos.

El Comando Sur de los Estados Unidos a través de X indica que el “Departamento de Guerra se mantiene firme en su misión de aplastar la actividad ilícita en el hemisferio occidental”.

Además, asevera que “el único petróleo que saldrá de Venezuela será el que se coordine de forma adecuada y legal”.

Esto se da después de que tropas estadounidenses ingresaran a Venezuela y tomaran preso al dictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, quienes deberán afrontar la justicia norteamericana por los cargos que se les imputan.

Donald Trump, por su parte, pretende hacer una “transición” en Venezuela de la mano de Delcy Rodríguez, quien se posesionó como presidenta interina del país bolivariano.

Donald Trump descarta un segundo ataque a Venezuela tras liberación de presos políticos

Desde la Casa Blanca se ha afirmado que el control que Estados Unidos ejercería sobre Venezuela podría durar años y que el dinero que Venezuela obtenga por la venta de petróleo, como resultado del acuerdo realizado, solo podrá ser gastado en productos hechos en el territorio norteamericano.

El día de la captura de Maduro, Donald Trump, refiriéndose a la líder venezolana María Corina Machado, indicó: “No tiene el apoyo ni el respeto dentro del país. Es una mujer muy agradable, pero no tiene el respeto”.

Grandes empresas petroleras norteamericanas estarían dispuestas a invertir cerca de 100.000 millones de dólares para la reconstrucción del sector energético en Venezuela, según el mandatario estadounidense.

Se espera que, con las inversiones que se efectuarán, este país sea una potencia energética de la mano de los Estados Unidos.

Venezuela ha hecho la liberación de distintos presos, entre los que se encuentran líderes opositores y ciudadanos extranjeros, lo que ha contribuido a bajar las tensiones entre los dos países. En este momento se estudia la posibilidad de restablecer las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela.