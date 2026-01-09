Tras semanas de tensión, el presidente Donald Trump aseguró que Estados Unidos no llevará a cabo una segunda ola de ataques contra Venezuela. La decisión, según el mandatario, se fundamenta en la liberación de opositores y activistas encarcelados por motivos políticos, un gesto que calificó como un paso hacia la paz y la cooperación bilateral.

Liberaciones como “gesto de paz” y realineamientos geopolíticos

En una brusca vuelta de timón en la política exterior de Estados Unidos, el presidente Donald J. Trump anunció este viernes que canceló una “segunda ola de ataques” contra Venezuela, una acción militar que había sido esbozada tras la operación que terminó con la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro.

Trump atribuyó la decisión a un supuesto cambio de conducta del nuevo gobierno venezolano, que ha comenzado a liberar a un número no especificado de presos políticos, gesto que él calificó como una señal de “búsqueda de paz”.

En su intervención pública, difundida a través de su plataforma de redes sociales Truth Social, el mandatario estadounidense destacó que la liberación de detenidos, incluidos líderes opositores, activistas y ciudadanos extranjeros, marcaba un punto de inflexión en las tensiones entre ambos países y justificaba evitar un nuevo ciclo de confrontación militar, como se ha registrado en diferentes medios internacionales.

Trump señaló que la cooperación con Caracas también abría la puerta a una ambiciosa estrategia económica, con planes de inversiones superiores a 100.000 millones de dólares por parte de grandes petroleras estadounidenses interesadas en la reconstrucción del sector energético venezolano.

En un comunicado oficial, la Casa Blanca informó que el presidente Donald Trump canceló cualquier plan de una segunda ofensiva militar contra Venezuela, citando avances políticos y liberaciones de presos como factores clave en la decisión. Foto: Captura de pantalla X @realDonaldTrump

La decisión se produce apenas días después de que el gobierno venezolano, encabezado por Delcy Rodríguez como presidenta encargada, anunciara la liberación de presos políticos, entre ellos opositores prominentes y activistas que habían estado detenidos tras las controversiales elecciones de 2024.

Según WJXT, diversos informes y testimonios familiares consignan escenas de alivio y emoción en cárceles de Caracas y Guatire, aunque organizaciones de derechos humanos advierten que cientos de prisioneros políticos aún permanecen tras las rejas, reflejando una situación de justicia y derechos humanos aún incierta.

Trump aplaudió estas liberaciones como una muestra de buena fe que, en su narrativa, ha transformado un potencial enfrentamiento armado en un proceso de “cooperación” pragmática.

La cancelación de la prevista segunda ola de ataques representa un giro inesperado, considerando la fuerte retórica que caracterizó los primeros días del conflicto, marcado por el asalto que llevó a la captura de Maduro.

Analistas internacionales señalan que, más allá del lenguaje triunfalista, este repliegue puede reflejar la compleja realidad de un escenario en el que la presión militar y la presión diplomática se entrelazan con intereses económicos, en particular en el sector petrolero, donde la inversión privada estadounidense busca un rol protagonista en la reconstrucción venezolana.

El anuncio de Trump marca una salida momentánea de la vía militar directa, pero abre interrogantes sobre el alcance real de la “cooperación” con Caracas y el papel que jugarán los sectores económicos y políticos en la próxima etapa de las relaciones bilaterales.