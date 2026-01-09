Ex preso político en Venezuela contó a SEMANA su experiencia en manos del régimen chavista: “Los peores tormentos que puede vivir un ser humano”

Venezuela está bajo el ojo del mundo luego de la captura del dictador Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero de 2026, por el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Desde aquel primer sábado, todas las noticias están centradas sobre el futuro de miles de venezolanos que por más de 27 años estuvieron gobernados por el régimen chavista.

Precisamente, el 8 de enero, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, anunció la liberación de los presos políticos nacionales y extranjeros que estaban secuestrados desde hace años.

SEMANA habló con Danny Ramírez, exdiputado y expreso político ―quien duró seis años retenido y liberado en 2008― para analizar el panorama de lo que hoy se vive en Venezuela tras este importante anuncio.

Danny Ramírez, exdiputado y expreso político en Venezuela. Foto: SEMANA

“Para nosotros los venezolanos que hemos vivido en carne propia la pesadilla de la prisión política, la tortura, la persecución, los intentos de asesinato, el secuestro, el exilio forzado, toda la pesadilla que puede vivir un pueblo bajo las garras de una dictadura criminal, genocida, narcoterrorista que destruyó al país desde hace 27 años, que tiene secuestrada a una nación, pues nos llena de suma alegría saber que nuestros hermanos presos políticos ya están en proceso de liberación”, comenzó contando.

El Helicoide es una de las cárceles en Venezuela para presos políticos más aterradoras, donde denuncian que adentro es toda una pesadilla debido a que sus celdas electrocutan personas.

Además, los prisioneros son sometidos a golpizas, donde también son asfixiados con bolsas plásticas y, en algunos, casos se presentan violencia sexual.

Así está afuera de El Helicoide tras el anuncio de la liberación de presos políticos en Venezuela. Foto: AFP

“Ya ha sido anunciado la liberación de algunos emblemáticos líderes de la oposición, pero también venezolanos que estaban desde hace varios años secuestrados y que han vivido los peores tormentos que puede vivir un ser humano tras las rejas de la prisión política en Venezuela. Cárceles dantescas, cárceles llenas de peligros, de sometimiento, de tortura, de muerte, cárceles donde la pesadilla se hace día a día, donde el infierno, que es el absurdo de la razón, se vive en estos antros, en estos centros horrorosos de Venezuela”, mencionó en SEMANA.

Ramírez recordó la época en que fue secuestrado cuando aún era presidente Hugo Chávez y luego la persecución por parte del régimen de Nicolás Maduro: “Yo fui sentenciado por el delito de rebelión civil, por los eventos ocurridos en Venezuela en el año 2002, fui sentenciado a seis años de prisión, fui torturado, secuestrado por la policía del régimen, sometido a vejaciones físicas, a torturas psicológicas. Me recluyeron en una prisión de alta peligrosidad, donde tuve que convivir con prisioneros y delincuentes comunes. Gracias a Dios, la firmeza, la confianza y, por supuesto, la fortaleza que nos dio los ciudadanos en aquel momento, logramos mantener la firmeza de nuestra lucha. Yo fui el primer dirigente estudiantil, el primero de este régimen que fue sometido a esa pesadilla de la prisión política durante el régimen de Hugo Chávez y luego su heredero, Nicolás Maduro”.

Actualmente, el exdiputado se encuentra exiliado en Chile tras amenazas de muerte a él y toda su familia, luego de haber sido liberado hace varios años.

“Desde ese momento, nos declararon enemigos del régimen, fuimos perseguidos, sometidos a amenazas de muerte, varios atentados. Viví toda la lucha democrática hasta que al final, en el año 2018, me enviaron unos hombres armados para asesinarme, asesinar a mi familia, a mis hijos y tuve que salir inmediatamente de Venezuela para refugiarme, para proteger la vida de mis seres queridos y, por supuesto, terminé como exiliado político en la República de Chile”, agregó.