Ex preso político en Venezuela contó a SEMANA su experiencia en manos del régimen chavista: “Los peores tormentos que puede vivir un ser humano”

Danny Ramírez, exdiputado y expreso político, analizó el panorama de lo que hoy se vive en Venezuela tras la captura del dictador Nicolás Maduro.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

9 de enero de 2026, 10:47 a. m.
El Helicoide es una de las cárceles en Venezuela para presos políticos más aterradoras
El Helicoide es una de las cárceles en Venezuela para presos políticos más aterradoras Foto: AFP

Venezuela está bajo el ojo del mundo luego de la captura del dictador Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero de 2026, por el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Desde aquel primer sábado, todas las noticias están centradas sobre el futuro de miles de venezolanos que por más de 27 años estuvieron gobernados por el régimen chavista.

Régimen chavista liberaría en las próximas horas a Juan Pablo Guanipa y a otros opositores en Venezuela: estaría incluido el yerno de Edmundo González

Precisamente, el 8 de enero, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, anunció la liberación de los presos políticos nacionales y extranjeros que estaban secuestrados desde hace años.

SEMANA habló con Danny Ramírez, exdiputado y expreso político ―quien duró seis años retenido y liberado en 2008― para analizar el panorama de lo que hoy se vive en Venezuela tras este importante anuncio.

