Venezuela anuncia liberación de un gran número de presos políticos nacionales y extranjeros

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, hizo el anuncio a través de la cadena nacional.

Redacción Mundo
8 de enero de 2026, 5:16 p. m.
Jorge Rodríguez anunció la liberación de presos políticos en Venezuela.
Jorge Rodríguez anunció la liberación de presos políticos en Venezuela.

Este jueves, 8 de enero, se produjo una de las noticias más esperadas en Venezuela: la liberación de los presos políticos que estaban en manos del régimen venezolano.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, aseguró que esta medida será un gesto para “consolidar la paz y la convivencia pacífica” en Venezuela, pese a que no precisó la cifra de presos que serán liberados.

Liberación de detenidos políticos en medio de una crisis institucional

Un “número importante” de personas detenidas por razones políticas, incluidos extranjeros, “ha empezado a ser liberado” en Venezuela, anunció este jueves el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, sin precisar cifras exactas.

La medida ocurre bajo el gobierno interino de Delcy Rodríguez, quien asumió funciones tras la operación militar de Estados Unidos el 3 de enero, que incluyó bombardeos y la captura del Nicolás Maduro y, su esposa Cilia Flores, trasladados a Nueva York para enfrentar varios cargos, entre ellos narcotráfico.

Diosdado Cabello confiesa tener temor y sentirse consternado, tras captura de Nicolás Maduro

¿Quién era Renee Nicole Good? La historia de la mujer que murió a manos de un agente de ICE en Minneapolis

El Senado de EE. UU. vota para limitar los poderes de guerra del Ejecutivo tras la captura de Maduro

Luto en una familia presidencial de Estados Unidos: muere Tatiana Schlossberg tras luchar contra el cáncer; funeral reúne celebridades

La Casa Blanca condiciona el nuevo acuerdo petrolero con Venezuela: deberá gastar sus ingresos en productos “Made in USA”

El mundo le responde a Trump: reacciones tras retirada de Estados Unidos de 66 organismos internacionales

¿Quién es Rand Paul, el senador republicano que fue clave en la llamada entre Petro y Trump?

Abelardo de la Espriella arremete contra Gustavo Petro e Iván Cepeda tras la captura de Nicolás Maduro: “No es casualidad”

Doctores colombianos detenidos en Chile: implicados en vender licencias médicas a funcionarios públicos

Incendio en bar de Suiza: la hipótesis sobre lo que habría desatado la tragedia que dejó más de 40 muertos

Rodríguez afirmó que la excarcelación de venezolanos y extranjeros es para la “convivencia pacífica” y resaltó que el proceso se estaba ejecutando desde el momento de su anuncio, es decir, desde este mismo 8 de enero.

María Corina Machado se pronuncia en medio de tensiones con EE. UU. por transición democrática de Venezuela: “Estamos listos”

De acuerdo a lo que se informó a través de la agencia Reuters, Rodríguez también agradeció el apoyo diplomático de figuras internacionales como el expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero; el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y el Estado de Catar.

Por su parte, organizaciones de derechos humanos señalaron que centenares de presos aún permanecen detrás de rejas.

Según datos recientes de la ONG Foro Penal, antes de las últimas liberaciones, había alrededor de 841 personas consideradas presos políticos, entre civiles y militares, algunos con doble nacionalidad, lo que subraya la magnitud del desafío humanitario aún pendiente en el país.

La noticia significa un gesto unilateral del gobierno para incentivar la paz y la convivencia nacional en un momento de alta tensión interna e internacional.

Aunque no se han dado cifras exactas ni nombres de los beneficiarios, la medida busca responder también a reclamos de la oposición y de gobiernos extranjeros, como el de EE. UU., que exigen la liberación de quienes consideran presos políticos en el país.

Tensiones internas y presión internacional tras la caída Maduro

La cuestión venezolana se ha vuelto dramáticamente compleja tras la operación militar que depuso a Maduro, marcada por enfrentamientos internos y fuertes reacciones globales.

Por ejemplo, la Unión Europea anunció que no reconoce a Delcy Rodríguez como presidenta interina, aunque sí mantendrá diálogo con las autoridades venezolanas, en un intento de apoyar una transición democrática inclusiva que integre a todas las fuerzas políticas.

En Estados Unidos, legisladores como la congresista republicana María Elvira Salazar, han exigido la liberación inmediata de todos los presos políticos y advertido que Washington “no se quedará de brazos cruzados” si persisten detenciones arbitrarias y violaciones de derechos humanos.

Donald Trump afirma que el control que Estados Unidos ejercería sobre Venezuela podría durar años

Por su parte, Delcy Rodríguez ha emitido mensajes contradictorios en torno a su relación con Estados Unidos, al rechazar que una potencia extranjera gobierne Venezuela, pero acepando un diálogo cordial con el país del norte.

El panorama interno también es tenso y mientras algunos sectores celebran la captura de Maduro, otros advierten que la estructura del antiguo régimen sigue influyendo, y que la represión y la detención de críticos políticos no han desaparecido por completo.

