Este jueves, 8 de enero, se produjo una de las noticias más esperadas en Venezuela: la liberación de los presos políticos que estaban en manos del régimen venezolano.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, aseguró que esta medida será un gesto para “consolidar la paz y la convivencia pacífica” en Venezuela, pese a que no precisó la cifra de presos que serán liberados.

🇻🇪 Jorge Rodríguez, hermano de Delcy Rodríguez, anuncia que comenzarán a liberar presos políticos venezolanos y extranjeros.



👉🏻 El motivo de este accionar por parte del Gobierno de Venezuela se debe a "una búsqueda de la paz” en el país.



🗣️ "El Gobierno Bolivariano junto a las… https://t.co/6SpN9A6Wii pic.twitter.com/NlxFkyNulU — Radio Rivadavia (@Rivadavia630) January 8, 2026

Liberación de detenidos políticos en medio de una crisis institucional

Un “número importante” de personas detenidas por razones políticas, incluidos extranjeros, “ha empezado a ser liberado” en Venezuela, anunció este jueves el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, sin precisar cifras exactas.

La medida ocurre bajo el gobierno interino de Delcy Rodríguez, quien asumió funciones tras la operación militar de Estados Unidos el 3 de enero, que incluyó bombardeos y la captura del Nicolás Maduro y, su esposa Cilia Flores, trasladados a Nueva York para enfrentar varios cargos, entre ellos narcotráfico.

Rodríguez afirmó que la excarcelación de venezolanos y extranjeros es para la “convivencia pacífica” y resaltó que el proceso se estaba ejecutando desde el momento de su anuncio, es decir, desde este mismo 8 de enero.

María Corina Machado se pronuncia en medio de tensiones con EE. UU. por transición democrática de Venezuela: “Estamos listos”

De acuerdo a lo que se informó a través de la agencia Reuters, Rodríguez también agradeció el apoyo diplomático de figuras internacionales como el expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero; el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y el Estado de Catar.

Por su parte, organizaciones de derechos humanos señalaron que centenares de presos aún permanecen detrás de rejas.

Según datos recientes de la ONG Foro Penal, antes de las últimas liberaciones, había alrededor de 841 personas consideradas presos políticos, entre civiles y militares, algunos con doble nacionalidad, lo que subraya la magnitud del desafío humanitario aún pendiente en el país.

La noticia significa un gesto unilateral del gobierno para incentivar la paz y la convivencia nacional en un momento de alta tensión interna e internacional.

Aunque no se han dado cifras exactas ni nombres de los beneficiarios, la medida busca responder también a reclamos de la oposición y de gobiernos extranjeros, como el de EE. UU., que exigen la liberación de quienes consideran presos políticos en el país.

Urgente: @jorgerpsuv presidente de la Asamblea Venezolana anuncia la liberación inmediata de un grupo importante de presos venezolanos y extranjeros. Vía @BluRadioCo pic.twitter.com/qzt6wiuvDa — Ricardo Ospina (@ricarospina) January 8, 2026

Tensiones internas y presión internacional tras la caída Maduro

La cuestión venezolana se ha vuelto dramáticamente compleja tras la operación militar que depuso a Maduro, marcada por enfrentamientos internos y fuertes reacciones globales.

Por ejemplo, la Unión Europea anunció que no reconoce a Delcy Rodríguez como presidenta interina, aunque sí mantendrá diálogo con las autoridades venezolanas, en un intento de apoyar una transición democrática inclusiva que integre a todas las fuerzas políticas.

En Estados Unidos, legisladores como la congresista republicana María Elvira Salazar, han exigido la liberación inmediata de todos los presos políticos y advertido que Washington “no se quedará de brazos cruzados” si persisten detenciones arbitrarias y violaciones de derechos humanos.

Donald Trump afirma que el control que Estados Unidos ejercería sobre Venezuela podría durar años

Por su parte, Delcy Rodríguez ha emitido mensajes contradictorios en torno a su relación con Estados Unidos, al rechazar que una potencia extranjera gobierne Venezuela, pero acepando un diálogo cordial con el país del norte.

El panorama interno también es tenso y mientras algunos sectores celebran la captura de Maduro, otros advierten que la estructura del antiguo régimen sigue influyendo, y que la represión y la detención de críticos políticos no han desaparecido por completo.