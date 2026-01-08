Régimen chavista liberaría en las próximas horas a Juan Pablo Guanipa y a otros opositores en Venezuela: estaría incluido el yerno de Edmundo González

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció la liberación de un “número importante” de personas encarceladas, incluidos tanto ciudadanos venezolanos como extranjeros, proceso de excarcelación que “está ocurriendo en este mismo momento”.

Ante la noticia, se dio a conocer que el líder opositor venezolano Juan Pablo Guanipa sería liberado y también Rafael Tudares, yerno de Edmundo González Urrutia.

Rodríguez no confirmó por el momento el número de personas beneficiadas por la medida, pero señaló que se trataría de “un gesto unilateral para afianzar” su “decisión inquebrantable de consolidar la paz” en el país y “la connivencia pacífica”, sin distinción de ideología o religión.

El Gobierno español, por su parte, confirmó la identidad de cinco españoles que serían liberados: Andrés Martínez Adasme, José María Basoa, Miguel Moreno Dapena, Ernesto Gorbe Cardona y una mujer de doble nacionalidad: Rocío San Miguel.

En los últimos meses, Venezuela ha vivido un giro político sin precedentes tras el debilitamiento del poder de Nicolás Maduro.

La presión internacional y la intervención de fuerzas estadounidenses en el país han generado un escenario en el que el régimen busca mostrar gestos de apertura, entre ellos la liberación de presos políticos.

Durante años, organizaciones de derechos humanos han denunciado que cientos de venezolanos, incluidos líderes opositores y ciudadanos extranjeros, fueron detenidos de manera arbitraria bajo acusaciones de conspiración o amenazas al Estado, muchas veces sin juicios transparentes ni garantías legales.

Entre los detenidos destacados se encuentran figuras como Juan Pablo Guanipa, exdirigente opositor, y Rafael Tudares, yerno de Edmundo González, líder opositor reconocido por la comunidad internacional como presidente electo legítimo de 2024.

Sus casos se convirtieron en símbolos de la represión política del régimen chavista y fueron seguidos de cerca por la oposición y organismos internacionales.

Antes de su liberación, muchos de los opositores permanecían detenidos en cárceles venezolanas con condiciones críticas, ampliamente denunciadas por organizaciones de derechos humanos.

Entre los recintos más mencionados se encuentran Rodeo I, Tocorón, Yare I y II, y el Centro Nacional de Detención Preventiva en Caracas, donde los presos enfrentaban hacinamiento extremo, escasez de alimentos y agua potable, deficiente atención médica y condiciones sanitarias precarias.

La reciente decisión de liberar a un “número significativo” de presos políticos se interpreta como un intento de calmar tensiones internas y externas, aunque aún no se confirma públicamente la situación individual de todos los liberados.

