Trump reacciona a votación en el Congreso sobre límite militar en Venezuela: “Deberían avergonzarse”

La resolución solo representa un paso más para la votación decisiva que se realizará la semana entrante.

Redacción Mundo
8 de enero de 2026, 7:25 p. m.
Donald Trump reacciona a votación en el Congreso estadounidense.
Donald Trump reacciona a votación en el Congreso estadounidense. Foto: AFP

El presidente estadounidense, Donald Trump, tildó este jueves, 8 de enero, de “estupidez” la colaboración de cinco senadores republicanos para aprobar un proyecto de ley que buscaría la limitación de poderes militares en Venezuela.

Los republicanos deberían avergonzarse de los senadores que acaban de votar con los demócratas para intentar arrebatarnos nuestra capacidad para luchar y defender a los Estados Unidos de América”, declaró Trump en su red Truth Social.

Congreso de Estados Unidos. Foto: Getty Images

En cualquier caso, y pese a su ‘estupidez’, la Ley de Poderes de Guerra es inconstitucional”, afirmó Donald Trump, haciendo alusión a la resolución aprobada poco antes en el Senado.

La resolución solo representa un paso más para la votación decisiva que se realizará la semana entrante.

Este proyecto de ley pretende limitar, en el caso particular de Venezuela, los poderes de declarar la guerra y emprender acciones militares; sin embargo, tiene escasas probabilidades de convertirse en realidad.

Aunque la Cámara de Representantes (cámara baja) aprobara el proyecto, el mandatario norteamericano podría vetarlo. Y para superar el veto presidencial, ambas cámaras deberían mostrar mayorías muy superiores.

Los senadores “Susan Collins, Lisa Murkowski, Rand Paul, Josh Hawley y Todd Young no deberían volver a ser elegidos para ningún cargo”, indicó Trump.

Esta votación obstaculiza gravemente la autodefensa de Estados Unidos y la seguridad nacional, y limita la autoridad del presidente como comandante en jefe” clamó.

El debate constitucional arrancó con los ataques contra presuntas narcolanchas en el Caribe, y se agudizó con la operación militar, que incluyó bombardeos, para capturar al presidente Maduro y a su esposa Cilia Flores, en la madrugada del 3 de enero.

Especialistas, críticos con los poderes de guerra que invoca el presidente Trump, consideran que ese tipo de medidas solo las puede aprobar el Congreso.

Los sectores afines al gobierno Trump consideran que son acciones letales pero de aplicación de las leyes antinarcóticos, que además se refuerza con la calificación de “terroristas” que han recibido los carteles de la droga.

Nicolás Maduro capturado Donald Trump
Nicolás Maduro, capturado por gobierno de Donald Trump. Foto: AP

Según estos, en el caso de Maduro, su captura sería legal porque no era el jefe de Estado reconocido por Estados Unidos, y además era considerado responsable de la entrada de toneladas de cocaína al país.

Hay quienes afirman que el operativo que dio con la captura de maduro podría haber violado el derecho internacional.

El dictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores deberán enfrentar la justicia de los Estados Unidos por los cargos que les fueron imputados.

*Con información de AFP.

Composición SEMANA / Getty y X: @petrogustavo

Donald Trump en su primera intervención en el Congreso de Estados Unidos como presidente.

Diosdado Cabello y Donald Trump.

Las redadas del ICE han ocasionado el desplazamiento de varios vendedores ambulantes hacia lugares en donde la intervención oficial sea más compleja. (Foto: Neil Constantine/NurPhoto via Getty Images).

Donald Trump emprende una operación sin precedentes en el Caribe.

El subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, habla con periodistas frente al Ala Oeste de la Casa Blanca

