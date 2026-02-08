Edmundo González reacciona a excarcelación de Juan Pablo Guanipa y envía sorpresivo mensaje al régimen venezolano

El dirigente opositor venezolano Edmundo González Urrutia, exiliado en Madrid, exigió este domingo “la libertad plena e inmediata de todas las personas presas por razones políticas” tras la excarcelación de Juan Pablo Guanipa, una figura cercana a María Corina Machado.

“Estas excarcelaciones no equivalen a libertad plena. Mientras las causas sigan abiertas y persistan medidas restrictivas, amenazas o vigilancia, la persecución continúa. La justicia no se satisface con salidas parciales ni condicionadas”, declaró González Urrutia en X. Se enfrentó en las presidenciales de 2024 a Nicolás Maduro y sostiene que ganó los comicios, marcados por denuncias de irregularidades.

“Seguimos exigiendo la libertad plena e inmediata de todas las personas presas por razones políticas y el cierre definitivo de los procesos arbitrarios”, agregó tras la liberación de Guanipa.

La excarcelación de varios presos políticos ocurrida hoy no requirió una ley para producirse. Me alegra que estén fuera de esos calabozos donde nunca debieron haber pasado. La libertad personal no es una concesión ni una medida excepcional, es un derecho fundamental.



Estas… — Edmundo González (@EdmundoGU) February 8, 2026

Machado, por su parte, celebró la excarcelación de Guanipa, una figura clave de la oposición venezolana.

“Mi querido Juan Pablo, ¡contando los minutos para abrazarte! Tú eres un héroe y la historia lo reconocerá siempre. ¡Libertad para todos los presos políticos!”, escribió la Nobel de la Paz en un mensaje en X.

Juan Pablo Guanipa invita a debatir sobre “presente” y “futuro” de Venezuela en primer mensaje tras su excarcelación

Más adelante, Machado publicó otro mensaje en el que compartió una captura de pantalla de ambos haciendo una videollamada: “¡Ya haciendo planes para vernos en Venezuela y recorrerla toda juntos!”, dijo Machado.

El 8 de enero, el gobierno interino de Venezuela anunció un proceso para otorgar un “número importante” de excarcelaciones, en medio de la presión ejercida por Estados Unidos.

Ya haciendo planes para vernos en Venezuela y recorrerla toda juntos!! @JuanPGuanipa pic.twitter.com/aZKjYH83q3 — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) February 8, 2026

Familiares y oenegés han denunciado desde entonces que las liberaciones se han producido a cuentagotas.

Aún quedan colaboradores de Machado presos, entre ellos Freddy Superlano y el asesor jurídico Perkins Rocha.

Superlano fue detenido en julio de 2024, en medio de la cuestionada reelección de Maduro. Está recluido en la cárcel del Rodeo I y, antes, estuvo en la temida prisión del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en El Helicoide.

Superlano fue inhabilitado políticamente después de ganar, en 2021, la gobernación del estado Barinas, un antiguo feudo del chavismo. Era diputado de la Asamblea Nacional (2016‑2021) y fue coordinador regional del partido Voluntad Popular.

Edmundo González confirma la liberación de María Corina Machado en un mensaje publicado en X. Foto: Getty Images

“Todavía hay cientos de venezolanos injustamente encarcelados. Exigimos la liberación inmediata, plena e incondicional de todos los presos políticos”, indicó Ramón Guanipa tras anunciar la excarcelación de su padre.

Guanipa, de 61 años, fue detenido el 23 de mayo de 2025, vinculado a una supuesta conspiración contra la elección de gobernadores y diputados al Parlamento.

Su liberación fue anunciada por su hijo Ramón Guanipa y, poco después, el propio dirigente excarcelado publicó un video en su cuenta en X, en el que muestra lo que parece ser su boleta de excarcelación.

“Aquí estamos saliendo en libertad después de año y medio”, dijo Guanipa, quien fue vicepresidente del Parlamento.

*Con información de AFP.