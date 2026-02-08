Mundo

Juan Pablo Guanipa invita a debatir sobre “presente” y “futuro” de Venezuela en primer mensaje tras su excarcelación

El dirigente opositor cercano a la líder opositora venezolana, María Corina Machado, fue excarcelado este domingo.

Redacción Mundo
8 de febrero de 2026, 6:25 p. m.
El exdiputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Pablo Guanipa, recobró su libertad.
El exdiputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Pablo Guanipa, recobró su libertad. Foto: AFP

El excarcelado dirigente opositor Juan Pablo Guanipa dijo este domingo, tras quedar en libertad, que hay “mucho que hablar sobre el presente y futuro de Venezuela”, a medida que avanza un proceso de amnistía en la nueva era pos-Nicolás Maduro.

Aquí estamos saliendo en libertad después de año y medio”, dijo Guanipa, cercana colaboradora del premio Nobel de la Paz, María Corina Machado. En un video publicado en su cuenta de X mostró lo que parece ser su boleta de excarcelación.

Se confirma la excarcelación de Juan Pablo Guanipa, dirigente aliado de la líder opositora María Corina Machado

“Diez meses escondidos, casi nueve meses aquí detenido” en Caracas. “Hoy estamos saliendo en libertad. Mucho que hablar acerca del presente y del futuro de Venezuela, siempre con la verdad por delante”, añadió.

Juan Pablo Guanipa, de 61 años, fue liberado pocos días antes de que el Parlamento venezolano vote el martes una ley de amnistía general propuesta por la presidenta interina, Delcy Rodríguez, quien asumió el poder tras la captura de Maduro en una operación militar estadounidense el 3 de enero.

