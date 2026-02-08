Juan Pablo Guanipa invita a debatir sobre “presente” y “futuro” de Venezuela en primer mensaje tras su excarcelación

El excarcelado dirigente opositor Juan Pablo Guanipa dijo este domingo, tras quedar en libertad, que hay “mucho que hablar sobre el presente y futuro de Venezuela”, a medida que avanza un proceso de amnistía en la nueva era pos-Nicolás Maduro.

“Aquí estamos saliendo en libertad después de año y medio”, dijo Guanipa, cercana colaboradora del premio Nobel de la Paz, María Corina Machado. En un video publicado en su cuenta de X mostró lo que parece ser su boleta de excarcelación.

“Diez meses escondidos, casi nueve meses aquí detenido” en Caracas. “Hoy estamos saliendo en libertad. Mucho que hablar acerca del presente y del futuro de Venezuela, siempre con la verdad por delante”, añadió.

Juan Pablo Guanipa, de 61 años, fue liberado pocos días antes de que el Parlamento venezolano vote el martes una ley de amnistía general propuesta por la presidenta interina, Delcy Rodríguez, quien asumió el poder tras la captura de Maduro en una operación militar estadounidense el 3 de enero.

Guanipa, de 61 años, fue detenido el 23 de mayo de 2025 vinculado a una supuesta conspiración contra la elección de gobernadores y diputados al Parlamento.

El dirigente estuvo en la clandestinidad por meses y su última aparición pública fue el 9 de enero de 2025 para acompañar a Machado a una concentración contra la nueva investidura de Maduro tras las elecciones del 28 de julio de 2024, que la oposición denunció como un fraude.

Su liberación fue anunciada por su hijo Ramón Guanipa y poco después el propio dirigente excarcelado publicó un video en su cuenta en X, en el que muestra lo que parece ser su boleta de excarcelación.

“Anuncio que mi papá, Juan Pablo Guanipa, fue excarcelado hace minutos. Luego de más ocho meses de injusta prisión y más de un año y medio separados, toda nuestra familia podrá abrazarse de nuevo pronto”, escribió.

La líder opositora María Corina Machado, por su parte, celebró la excarcelación de Guanipa, una figura clave de la oposición venezolana.

“Mi querido Juan Pablo, contando los minutos para abrazarte! Tú eres un héroe y la historia lo reconocerá SIEMPRE. Libertad para TODOS los presos políticos!!”, escribió la Nobel de la Paz en un mensaje en X.

El 8 de enero el gobierno interino de Venezuela anunció un proceso para otorgar un “número importante” de excarcelaciones en medio de la presión ejercida por Estados Unidos.

