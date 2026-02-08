Mundo

Se confirma la excarcelación de Juan Pablo Guanipa, dirigente aliado de la líder opositora María Corina Machado

“Mi querido Juan Pablo, contando los minutos para abrazarte”, escribió la ganadora del Premio Nobel de Paz tras conocer la noticia.

Redacción Mundo
8 de febrero de 2026, 5:35 p. m.
María Corina Machado se pronunció tras conocer la liberación de Juan Pablo Guanipa.
María Corina Machado se pronunció tras conocer la liberación de Juan Pablo Guanipa. Foto: Getty Images

El dirigente opositor cercano a la nobel de la paz y líder opositora venezolana, María Corina Machado, fue excarcelado este domingo al cumplirse un mes de anunciarse un proceso de excarcelaciones por parte de la presidencia encargada, informó su hijo en redes sociales.

Anuncio que mi papá, Juan Pablo Guanipa, fue excarcelado hace minutos. Luego de más ocho meses de injusta prisión y más de un año y medio separados, toda nuestra familia podrá abrazarse de nuevo pronto”, escribió Ramón Guanipa en un mensaje en la red social X.

Ramón Guanipa también mandó un mensaje por todos los venezolanos que se mantienen privados de la libertad de manera injusta y exigió que sean excarcelados de manera inmediata por el régimen.

Todavía hay cientos de venezolanos injustamente encarcelados. Exigimos la liberación inmediata, plena e incondicional de TODOS los presos políticos”, concluyó en su mensaje el hijo del dirigente opositor.

La detención de Guanipa se confirmó el viernes 23 de mayo de 2025, en horas de la mañana, a vísperas de las elecciones regionales de Venezuela, que tuvieron lugar el domingo 25 de mayo.

La emotiva carta de Juan Pablo Guanipa que impacta a Venezuela tras su detención. “Si están leyendo esto, es porque he sido secuestrado”

El dirigente estuvo en la clandestinidad por meses y su última aparición pública fue el 9 de enero de 2024 para acompañar a Machado a una concentración contra la nueva investidura de Maduro tras las elecciones del 28 de julio de 2024, que la oposición denunció como un fraude.

“Hermanos, si están leyendo esto es porque he sido secuestrado por las fuerzas del régimen de Nicolás Maduro“, escribió Guanipa en su perfil de X, pasadas las 11:00 de la mañana de ese viernes 23 de mayo.

“Por meses, yo, como varios venezolanos, he estado en la clandestinidad para mantener mi seguridad. Lamentablemente, mi tiempo en el resguardo llegó a su fin. A partir de hoy, yo formo parte de la lista de venezolanos secuestrados por la dictadura”, sentenció en su mensaje.

CARACAS, VENEZUELA - JANUARY 9: Opposition Leader Maria Corina Machado and Juan Pablo Guanipa participate during an anti-government protest on January 9, 2025 in Caracas, Venezuela. According to information shared by the Vente Venezuela Party, Machado was intercepted by government forces deployed by president Nicolas Maduro after finishing her participation in the rally. (Photo by Alfredo Lasry R/Getty Images)
Maria Corina Machado y Juan Pablo Guanipa participan en una protesta contra el gobierno el 9 de enero del 2025 en Caracas, Venezuela. Foto: Getty Images

A Juan Pablo Guanipa se le imputaron en su momento los delitos de terrorismo, lavado de dinero e incitación a la violencia y el odio.

Guanipa es exdiputado de la Asamblea Nacional y participó activamente en la campaña electoral del presidente electo Edmundo González.

Video muestra las impactantes imágenes de la detención de Juan Pablo Guanipa: chaleco antibalas y más de 15 efectivos fuertemente armados

El excarcelado dirigente Juan Pablo Guanipa dijo este domingo, tras quedar en libertad, que hay “mucho que hablar sobre el presente y futuro de Venezuela”, a medida que avanza un proceso de amnistía en la era pos-Nicolás Maduro.

Aquí estamos saliendo en libertad después de año y medio”, dijo Guanipa, cercano colaborador de la premio Nobel de la Paz, María Corina Machado. En un video publicado en su cuenta de X mostraba lo que parece ser su boleta de excarcelación.

Diez meses escondidos, casi nueve meses aquí detenido” en Caracas. “Hoy estamos saliendo en libertad. Mucho que hablar acerca del presente y del futuro de Venezuela, siempre con la verdad por delante”, añadió.

La líder opositora también se pronunció sobre la liberación de Guanipa: “Mi querido Juan Pablo, contando los minutos para abrazarte! Tú eres un héroe y la historia lo reconocerá SIEMPRE. Libertad para TODOS los presos políticos!!”.

El 8 de enero se anunció un proceso de excarcelaciones en Venezuela, cinco días después de la captura del depuesto mandatario Nicolás Maduro durante una incursión militar de Estados Unidos en el vecino país.

El exdiputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Pablo Guanipa, recobró su libertad.

Juan Pablo Guanipa invita a debatir sobre “presente” y “futuro” de Venezuela en primer mensaje tras su excarcelación

María Corina Machado y Juan Pablo Guanipa.

Se confirma la excarcelación de Juan Pablo Guanipa, dirigente aliado de la líder opositora María Corina Machado

