Donald Trump asegura que un acuerdo con Irán está cada vez más cerca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó este lunes su optimismo sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo con Irán, después de que ambos países completaran una tercera jornada consecutiva de cese de las hostilidades.

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Los enfrentamientos permanecen en pausa desde el sábado, cuando Estados Unidos suspendió los bombardeos que había retomado en medio de la disputa con la República Islámica por el control del estrecho de Ormuz. La reanudación de esas operaciones militares había provocado el colapso de un alto al fuego previo alcanzado en abril.

En ese contexto, Trump volvió a mostrarse confiado en que las conversaciones diplomáticas puedan retomarse para poner fin al conflicto, iniciado a finales de febrero tras una serie de ataques estadounidenses e israelíes que intensificaron la tensión en Oriente Medio y despertaron preocupaciones por sus efectos sobre la economía mundial.

Consultado a bordo del Air Force One sobre las negociaciones, Trump respondió: “Tengo mucha paciencia… Veremos qué pasa. Creo que hay buenas probabilidades de que algo pueda suceder”.

“Tengo mucha paciencia… Veremos qué pasa”, dijo Donald Trump, presidente de Estados Unidos, sobre el conflicto con Irán. Foto: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

El mandatario aseguró: “Tenemos muchas municiones. Me gustaría tener más, para ser sincero, pero se ha dado tanto a Ucrania”.

Por su parte, el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, afirmó el domingo que Trump está “dando algo de espacio a las conversaciones, les está dando un poco de margen”. No obstante, advirtió que Washington sigue “listo” para atacar a Irán y confirmó que el Gobierno desplegó más recursos militares en la región.

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Las declaraciones de Trump se conocieron pocas horas después de que el Gobierno iraní negara las afirmaciones de Waltz sobre la existencia de contactos para alcanzar un acuerdo.

“Los mediadores pueden transmitirnos mensajes de la parte estadounidense sobre los últimos acontecimientos en la región. Pero, en la actualidad, no estamos involucrados en ninguna negociación con Estados Unidos”, señaló este lunes el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baqai, durante una rueda de prensa.

El ayatolá Mojtaba Jamenei, líder supremo de Irán. Foto: Colprensa

“Las afirmaciones de que Irán ha solicitado negociaciones son invenciones que la otra parte difunde de vez en cuando”, añadió.

Pese a la negativa de Teherán, los mercados reaccionaron de forma positiva tras las declaraciones de Trump. El precio del petróleo cayó por debajo de los 100 dólares después de una semana marcada por las hostilidades. Actualmente, ronda los 88 dólares por barril.

Sin embargo, el mercado de los hidrocarburos continúa bajo presión por el cierre del estrecho de Ormuz y las amenazas de los hutíes de bloquear los puertos saudíes en la zona de Bab el-Mandeb.

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*Con información de AFP.