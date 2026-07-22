Estados Unidos anuncia un acuerdo nuclear con una potencia árabe en plenas tensiones con Irán

Estados Unidos anunció un acuerdo con Arabia Saudita para establecer un programa nuclear civil en el país del Golfo y aseguró que contiene salvaguardias para evitar la proliferación nuclear.

Guerra con Irán ya supera los USD 37.500 millones, según el secretario de Defensa de EE. UU.

El pacto se produce mientras Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, libra una guerra con Irán que comenzó en gran medida por la preocupación sobre el programa nuclear de Teherán, un asunto clave en las ahora estancadas conversaciones de paz.

Dos acuerdos -uno sobre “cooperación nuclear pacífica” y otro sobre “salvaguardias bilaterales”- fueron firmados por el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, y su homólogo saudita, el príncipe Abdulaziz bin Salman, informó el Departamento de Energía de Estados Unidos.

Chris Wright, secretario de Energía de Estados Unidos. Foto: AFP

“Estos dos acuerdos establecen conjuntamente la base legal para una asociación de varias décadas y de miles de millones de dólares, que impulsará diversos objetivos económicos y estratégicos prioritarios, incluida la no proliferación nuclear”, según un comunicado.

Una cláusula del acuerdo podría contemplar que empresas estadounidenses construyan una planta de enriquecimiento de uranio en Arabia Saudita, según informó el Wall Street Journal.

El Congreso debe revisar lo acordado, pero es poco probable que la legislatura, controlada por los republicanos, retrase su implementación.

Legisladores estadounidenses y funcionarios israelíes se han opuesto a un proyecto nuclear civil para Arabia Saudita por temor a que derive en el desarrollo de armas nucleares.

Carolina del sur planea reactivar su planta nuclear, como parte de los proyectos energéticos de Estados Unidos. Foto: Getty Images/iStockphoto

Arabia Saudita, al igual que Irán, aboga por su derecho a desarrollar un programa nuclear civil. El año pasado firmó un pacto de defensa mutua con Pakistán, país dotado de armas atómicas.

En los últimos años, Washington ha tratado de integrar cualquier acuerdo relativo a la cuestión nuclear en una estrategia más amplia que incluiría la normalización de las relaciones de Arabia Saudita con Israel, junto con la firma de un pacto de defensa con Estados Unidos.

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Estados Unidos firmó en 2009 un acuerdo nuclear con Emiratos Árabes Unidos, aunque este país no enriquece su propio uranio.

En mayo, un dron impactó contra un generador que provocó un incendio cerca de la planta nuclear de Barakah, en Emiratos Árabes Unidos, la única instalación de este tipo en el mundo árabe.

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos Foto: AP Photo/Mark Schiefelbein

Antes de que el acuerdo se anunciara oficialmente, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, descartó desde Manila temores de que la iniciativa pudiera conducir a la proliferación nuclear en el Golfo.

Wright desestimó las preocupaciones sobre la proliferación e insistió en que el acuerdo responde al interés económico y estratégico de Washington.