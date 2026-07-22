Embajada de EE. UU. emite alerta sobre delincuencia en Colombia: “Mantente alerta, mantente a salvo”

La Embajada de Estados Unidos en Colombia emitió una alerta de seguridad dirigida a sus ciudadanos con una serie de recomendaciones para reducir el riesgo de ser víctimas de la delincuencia durante su estancia en el país.

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El documento advierte que los robos, las agresiones y otros delitos pueden ocurrir tanto a turistas como a residentes extranjeros, por lo que insiste en adoptar medidas preventivas y mantener una actitud de precaución en todo momento.

Entre las principales recomendaciones se encuentra mantener un perfil bajo para no llamar la atención de los delincuentes.

Embajada de Estados Unidos en Colombia Foto: Embajada de Estados Unidos en Colombia

La embajada aconseja evitar el uso de joyas, relojes de lujo o ropa de diseñador, ya que estos elementos pueden convertir a una persona en un objetivo de robo. Asimismo, recomienda no utilizar el teléfono móvil mientras se camina por las aceras o cerca de la vía pública.

En caso de necesitar usarlo, lo más seguro es ingresar primero a un establecimiento comercial o a un lugar protegido. También se sugiere no compartir información sobre la situación económica ni sobre planes de viaje con personas recién conocidas.

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La alerta también enfatiza la importancia de no oponer resistencia en caso de un robo. Según la embajada, los delincuentes pueden recurrir rápidamente a la violencia, por lo que la prioridad debe ser proteger la integridad física y no las pertenencias materiales.

Otro de los puntos destacados es el riesgo de ser drogado con sustancias que pueden mezclarse en alimentos o bebidas sin que la víctima lo note.

Estados Unidos alertó sobre robos en Colombia Foto: Getty Images

Estas sustancias pueden dejar a la persona indefensa y facilitar robos, agresiones o abusos sexuales, especialmente si se combinan con alcohol, según narra el comunicado de la embajada.

Por esta razón, la oficina diplomática norteamericana en Colombia recomienda no dejar bebidas o comida sin supervisión y rechazar consumiciones ofrecidas por desconocidos.

La embajada también advierte sobre el uso de aplicaciones de citas por parte de grupos criminales para atraer víctimas. Recomienda realizar los primeros encuentros en lugares públicos, informar a un amigo de confianza sobre los planes, compartir información de la persona con la que se reunirá y evitar llevar a desconocidos al alojamiento.

Finalmente, el comunicado aconseja contratar un seguro de viaje, ya que muchos centros médicos en Colombia exigen el pago por adelantado.

La embajada alertó sobre la posibilidad de ser drogados en algunas zonas del país. Foto: Suministrada

También insta a denunciar cualquier delito ante la Policía para facilitar la identificación de patrones criminales y recuerda la importancia de verificar la mayoría de edad de cualquier persona con la que se establezca una relación, debido a las severas sanciones que contempla la legislación colombiana frente a la explotación sexual de menores.