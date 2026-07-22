El representante de Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Mike Waltz, intervino este miércoles 22 de julio ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

La mala noticia que le dio EE. UU. a Daniel Ortega tras anunciar que eliminará las elecciones en Nicaragua

El embajador habló durante una sesión denominada “Rendición de cuentas y reforma de las Naciones Unidas: Impulso de una política exterior centrada en Estados Unidos mediante la diplomacia estratégica y la distribución compartida de responsabilidades”.

A lo largo de la comparecencia se abordaron diversos asuntos de interés internacional, entre ellos, destacaron la estrategia de política exterior estadounidense para el Hemisferio Occidental, la posición de Washington frente a los regímenes de Cuba y Nicaragua, así como las perspectivas del proceso de transición democrática en Venezuela.

El embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Michael Waltz Foto: Getty Images

En uno de los momentos clave de la intervención, el funcionario estadounidense se refirió a Daniel Ortega y sus declaraciones sobre la no realización de elecciones en un futuro en ese país.

“Bueno, lo que ya no reciben es energía y petróleo gratis de Rusia. Y al igual que Cuba, ya no reciben los 100.000, cientos de miles de barriles de petróleo gratis de Venezuela”, comenzó diciendo Waltz.

El incómodo momento de la esposa de Daniel Ortega y su hija en pleno evento público que generó polémica en Nicaragua

“Esa es la historia de los apagones en Cuba y creo que también será la historia de Nicaragua. Ya no tienen a su benefactor Maduro, que ahora está en la cárcel, gracias a Dios. Fuera del edificio de la ONU, allí mismo en Nueva York”, dijo.

Seguido a su intervención, el embajador publicó el video en la red social X y escribió: “El dictador comunista de Nicaragua está recurriendo al manual de Maduro. Veamos qué pasa. No le fue tan bien a su sugar daddy Maduro".

Nicaragua’s communist dictator is reaching for the Maduro playbook.



Let’s see what happens.



Didn’t go so well for their sugardaddy Maduro. pic.twitter.com/5E9Peo4U8F — Ambassador Mike Waltz (@USAmbUN) July 22, 2026

Estados Unidos advirtió que no se quedará “de brazos cruzados” tras el anuncio de Daniel Ortega de que Nicaragua no tendrá más elecciones, lo que hace temer un avance hacia un modelo de partido único.

Ortega, un exguerrillero izquierdista en el poder desde hace casi dos décadas, realizó el anuncio el domingo en momentos en que grupos opositores en el exilio se mostraban esperanzados en que la presión de Estados Unidos y otros países lograse una transición o comicios libres.

La Asamblea Nacional nicaragüense informó este martes que inició el “análisis” de reformas para cumplir las “orientaciones presidenciales”.

El presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, encabezan un mitin el 5 de septiembre de 2018, en Managua, Nicaragua. (AP Foto/Alfredo Zúñiga, archivo) Foto: AP Photo/Alfredo Zuniga

Ortega y su esposa Rosario Murillo gobiernan con poder absoluto y aniquilaron a la oposición interna tras masivas protestas en 2018 que dejaron unos 300 muertos, consideradas por ellos un intento de golpe de Estado patrocinado por Estados Unidos.