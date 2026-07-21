Trump afirma que Irán está “desesperado” por negociar y amenaza con nuevos ataques

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que Irán está “desesperado” por sentarse a negociar con Washington para poner fin a la guerra.

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Antes de reunirse con su homólogo libanés, Joseph Aoun, el mandatario afirmó que el gobierno iraní busca abrir un diálogo con Estados Unidos. Sin embargo, dejó claro que Washington no tiene intención de negociar mientras Teherán no presente una propuesta seria.

“Quieren reunirse a toda costa. Y hasta que no estén preparados para reunirse de forma significativa, no nos interesa ni siquiera”, declaró el mandatario, mientras el Ejército estadounidense completa diez noches consecutivas de bombardeos sobre territorio iraní.

Trump también amenazó con lanzar nuevos ataques contra las instalaciones nucleares iraníes si detecta que el país intenta reactivar su programa atómico.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: Saul Loeb/Pool AFP via AP

“Están metidos en esto por las armas nucleares y están intentando, posiblemente, reconstruir una instalación. Atacaremos esa instalación”, afirmó.

El presidente hizo referencia a la denominada Montaña Pickaxe, un complejo subterráneo ubicado cerca de Natanz donde, según los servicios de inteligencia occidentales, Irán estaría construyendo una planta de enriquecimiento de uranio no declarada.

“Para que ni siquiera estén pensando en lo nuclear, atacaremos con mucha, mucha fuerza”, advirtió Trump.

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El mandatario también defendió los resultados de la ofensiva militar estadounidense. Aseguró que los bombardeos han causado graves daños a Irán y sostuvo que el país “tardará entre 20 y 25 años en recuperarse”. A su juicio, la campaña militar representa “un gran éxito” para Washington.

“Si nos fuéramos mañana, habríamos tenido un gran, un gran éxito. Pero no nos vamos a ir mañana”, añadió al referirse a la continuidad de las operaciones militares.

Estados Unidos completa diez días consecutivos de bombardeos sobre Irán. Foto: @realDonaldTrump-Truth Social.

Trump también respaldó el bloqueo naval que Estados Unidos mantiene en el estrecho de Ormuz, una medida con la que busca impedir nuevos ataques iraníes contra el tráfico marítimo internacional.

“El bloqueo está en marcha. Es total, es decir, nadie puede pasar. Nadie consigue atravesar el bloqueo. Es como un muro de acero”, sostuvo.

Durante la misma comparecencia en el Despacho Oval, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, reiteró que Estados Unidos mantiene abierta la puerta a una salida diplomática, aunque advirtió que responderá con mucha mayor fuerza si Irán continúa atacando buques mercantes.

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“Irán tiene todas las oportunidades para negociar y demostrar que se comporta de forma razonable en relación con el estrecho de Ormuz”, señaló Hegseth.

No obstante, el jefe del Pentágono lanzó una advertencia directa al régimen iraní. “Si van a disparar contra un buque mercante, entonces les golpearemos, como ha dicho el presidente, diez veces más fuerte, y cada noche les estamos debilitando cada vez más”.

*Con información de AFP y EuropaPress.