Los Guardianes de la Revolución iraníes anunciaron que el estrecho de Ormuz estará cerrado “hasta nuevo aviso”, tras disparar tiros de advertencia a un barco que tomó una “ruta no autorizada”, informó la prensa estatal.

Tregua de papel: EE. UU. e Irán reanudaron los ataques y elevan la tensión en Medio Oriente

El navío fue “alcanzado por tiros de advertencia y se detuvo”, indicaron los guardianes según la agencia noticiosa oficial Irna.

“Después de este incidente, y teniendo en cuenta la inseguridad generada por la intervención ilegal de extranjeros, el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado hasta nuevo aviso y hasta el fin de las intervenciones estadounidenses en esta región; no se permitirá que ningún buque lo atraviese”, añadieron, tras amenazar con atacar bases de Estados Unidos en el Golfo.

Un funcionario estadounidense aseguró que la Guardia Revolucionaria de Irán lanzó un misil contra un buque de carga comercial que intentaba cruzar el Estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el transporte mundial de petróleo y mercancías. De acuerdo con reportes de medios estadounidenses, el impacto causó daños en la embarcación, aunque no se han precisado de inmediato la magnitud de los daños ni si hubo personas heridas.

🇮🇷🇺🇸 | URGENTE: Un funcionario estadounidense dice que la Guardia Revolucionaria iraní disparó un misil contra un buque de carga comercial que intentaba atravesar el Estrecho de Ormuz, dañando la nave, según informes de medios estadounidenses. pic.twitter.com/jhaIHaRSog — Alerta News 24 (@AlertaNews24) July 11, 2026

Respuesta de Estados Unidos

Reportes indican que Estados Unidos llevó a cabo ataques aéreos contra las ciudades de Asaluyeh y Bushehr, ubicadas en el sur de Irán, en una nueva escalada del conflicto en la región. Los bombardeos se registraron poco después de una serie de acciones atribuidas a la Marina de la Guardia Revolucionaria Islámica.

De acuerdo con la información disponible, las fuerzas iraníes atacaron un buque, anunciaron el cierre del Estrecho de Ormuz y lanzaron un desafío público a Washington, hechos que habrían precedido a la ofensiva estadounidense y aumentan la tensión entre ambos países.

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Reportes indican que Estados Unidos llevó a cabo ataques aéreos contra Asaluyeh y Bushehr, en el sur de Irán. Los bombardeos ocurren poco después de que la Marina de la Guardia Revolucionaria Islámica atacara un buque, anunciara el cierre del Estrecho de… pic.twitter.com/uOCaJmwLqw — UHN Plus (@UHN_Plus) July 11, 2026

Naciones piden nuevas negociaciones entre Estados Unidos e Irán

Los ministros de Relaciones Exteriores de Egipto y Catar pidieron el viernes a Estados Unidos e Irán que reanuden las negociaciones, informó el Ministerio de Exteriores egipcio, mientras el presidente estadounidense Donald Trump reiteraba que se terminó el alto al fuego entre ambos países.

La tregua del 8 de abril puso fin a semanas de guerra tras el ataque israelo-estadounidense contra Irán que desató el conflicto el 28 de febrero, pero se vio empañada por repetidos enfrentamientos de menor intensidad.

Durante una conversación telefónica, Badr Abdelatty, de Egipto, y el primer ministro y ministro de Relaciones Exteriores de Catar, el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, “instaron a todas las partes a dar prioridad al lenguaje de la diplomacia y el diálogo y a volver a la mesa de negociaciones”, indicó el ministerio en un comunicado.

También pidieron “implementar el Memorando de Entendimiento firmado entre las partes estadounidense e iraní, como preludio para alcanzar un acuerdo definitivo entre ambos, de manera que contribuya a la desescalada y a reforzar la seguridad y la estabilidad regionales”, añadió el comunicado.

Un pequeño bote pasa frente a embarcaciones ancladas en el estrecho de Ormuz, frente a Bandar Abbas, Irán. Foto: AP Photo/Amirhosein Khorgooi

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Catar señaló en otro comunicado que el jeque Mohammed subrayó “la necesidad de que todas las partes se comprometan con el diálogo y la diplomacia” y que apliquen lo acordado en el memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán.

Donald Trump da por terminado el alto el fuego con Irán, pero acepta retomar las conversaciones

Piden que se garantice “la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz” para preservar la seguridad y la estabilidad regionales.

En su plataforma Truth Social, Trump afirmó el viernes que Irán había pedido a Estados Unidos continuar las conversaciones.

“Irán nos ha pedido que continuemos las ‘conversaciones’. Hemos aceptado hacerlo, pero Estados Unidos les comunicó, sin lugar a dudas, que el alto el fuego SE HA TERMINADO”, afirmó Trump en su plataforma.

*Con información de AFP.