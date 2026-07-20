Gustavo Petro reveló en su discurso cómo le dice Donald Trump cuando hablan telefónicamente

Gustavo Petro, presidente de la República, dio un extenso discurso ante el nuevo Congreso de la República, donde habló sobre la posibilidad de que lo extraditen a Estados Unidos.

El mandatario habló sobre los cambios que implementó al combatir el conflicto y la lucha contra las drogas, y ahí surgió el tema de la posibilidad de que sea extraditado.

“Yo cambié eso y me quieren extraditar, y todo eso. No me van a extraditar hasta que Trump no diga: ‘Juzguen’. Porque él es el que nombra a la Fiscalía en Estados Unidos. ‘Juzguen a Petro’”, dijo el presidente.

Y dijo que su inclusión en la lista Ofac son solo medidas administrativas, de manera que puede viajar y movilizarse en libertad.

“Solo me tienen en unas medidas administrativas, yo puedo volar a donde quiera. Lo único que no puedo hacer es negocios con personas naturales o jurídicas de Estados Unidos. Yo no hago negocios. Para mí eso es inocuo", agregó.

Allí contó que, pese a la discusión alrededor de la posibilidad de extraditarlo, el mandatario reveló el curioso nombre que le puso el presidente estadounidense cuando hablan.

“¿Pero saben cómo me dice Trump cuando lo llamo personalmente? Good man", manifestó el mandatario.

Y continuó: “Ya veremos qué pasa. Lo que quiere la Comisión de Acusaciones de la Cámara, pero esa es otra pelea”.

En su discurso, el presidente hizo un balance, con cifras, sobre su desempeño en los cuatro años de mandato. Habló de seguridad, economía y desigualdad, concluyendo que su administración logró reducir el coeficiente de Gini.

Al terminar su discurso, el presidente salió del recinto junto a sus funcionarios más cercanos, sin escuchar a la oposición.