Estados Unidos despacha un nuevo cargamento de ayuda humanitaria a Cuba pese a las tensiones

Estados Unidos anunció este martes, 21 de julio, el envío de un nuevo vuelo de ayuda humanitaria a Cuba como parte del paquete de asistencia por 100 millones de dólares que el secretario de Estado, Marco Rubio, propuso en mayo para atender la crisis que atraviesa la isla.

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El avión despegó desde Miami con apoyo de la organización humanitaria Catholic Relief Services, según informó el Departamento de Estado en un comunicado.

La administración del presidente Donald Trump mantiene el bloqueo al suministro de petróleo hacia Cuba y, en los últimos meses, ha endurecido las sanciones contra el gobierno de La Habana. Pese a ello, Washington anunció el envío de ayuda humanitaria inicialmente en noviembre pasado, tras el paso del devastador huracán Melissa.

En febrero, cuando las tensiones entre ambos países volvieron a aumentar, Rubio anunció que ampliaría la asistencia económica destinada a la población cubana, aunque insistió en sus críticas contra el gobierno comunista.

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos. Foto: NurPhoto via AFP

El jefe de la diplomacia estadounidense acusó a las autoridades cubanas de obstaculizar la distribución de la ayuda internacional y defendió que esta llegue a través de la Iglesia católica para garantizar que sea entregada directamente a la población.

Por su parte, el gobierno cubano sostiene que el bloqueo impuesto por Estados Unidos dificulta gravemente la distribución de alimentos, medicamentos y otros insumos esenciales dentro del país.

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“El vuelo de hoy contiene paquetes de alimentos y kits de higiene para hasta 700 familias cubanas”, aseguró el Departamento de Estado.

“La entrega directa de bienes humanitarios por parte de representantes de parroquias locales en la isla garantizará que la asistencia estadounidense esencial llegue a los cubanos de a pie que la necesitan, sin ninguna oportunidad de desvío o robo por parte del régimen”, añadió.

El velero Astral, de Open Arms, llegó a La Habana con medicamentos, material médico y paneles solares para un hospital pediátrico. Foto: Anadolu via Getty Images

El anuncio se produjo apenas dos días después de la llegada a La Habana de El Astral, el velero de la ONG Open Arms, conocido por sus misiones humanitarias en Gaza y por participar en operaciones de rescate de migrantes en el Mediterráneo.

La embarcación zarpó a comienzos de mayo desde Barcelona y realizó varias escalas en España y México antes de arribar a Cuba.

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La ONG transportó medicamentos, material médico y paneles solares destinados a reforzar la unidad de cuidados intensivos del hospital pediátrico Juan Manuel Márquez, en La Habana.

Mientras tanto, las relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana siguen estancadas. Rubio reiteró hace dos meses que Estados Unidos está dispuesto a elevar la ayuda humanitaria hasta los 100 millones de dólares, siempre que el gobierno cubano acepte las condiciones planteadas por Washington.

*Con información de AFP.