Congresistas de Estados Unidos acusan a Trump de convertir a Cuba en una “Gaza silenciosa”

Varios congresistas del Partido Demócrata acusaron al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de convertir a Cuba en una “Gaza silenciosa” debido a sus políticas hacia la isla y al endurecimiento del embargo, especialmente por su impacto en el suministro de energía.

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Los legisladores Delia Catalina Ramírez (Illinois), Teresa Leger Fernández (Nuevo México), Mark Pocan (Wisconsin) y Maxine Dexter (Oregón) llevaron a cabo una visita de cuatro días a Cuba, donde sostuvieron reuniones con representantes del Gobierno, entre ellos, el presidente Miguel Díaz-Canel.

Al término del viaje, los congresistas advirtieron que, pese a los supuestos contactos indirectos entre Washington y La Habana, no existen avances que permitan revertir la situación actual. Así lo manifestaron durante una rueda de prensa, según informó el Diario de Cuba.

“No creo que se estén llevando a cabo negociaciones”, afirmó Pocan al ser consultado sobre un posible diálogo para poner fin al embargo. “Pienso que (el secretario de Estado) Marco Rubio está convirtiendo esto en algo personal y no en algo profesional”, agregó.

Delia C. Ramírez, Maxine Dexter, Teresa Leger Fernández y Mark Pocan durante su visita oficial a Cuba. Foto: AP Photo/Ramon Espinosa

El congresista también cuestionó el impacto que las medidas estadounidenses tienen sobre la población cubana y puso como ejemplo la crisis energética que atraviesa la isla.

“Aunque puede que no haya bombardeos, sin duda existen condiciones que impiden a las personas llevar a cabo su vida de forma cotidiana. No pueden ir al trabajo, no pueden conservar sus alimentos, no pueden acceder a suministros médicos ni vivir como lo hacían antes”, alertó.

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La administración Trump ha defendido el endurecimiento del embargo como un mecanismo para aumentar la presión sobre el Gobierno cubano y forzar un cambio político. En ese contexto, el mandatario incluso ha llegado a plantear la posibilidad de una intervención militar.

En las últimas semanas, Washington impuso un nuevo paquete de sanciones contra el Ministerio de Turismo de Cuba, un sector considerado estratégico para la economía de la isla.

Cuba sufrió la semana pasada un apagón masivo que dejó a gran parte de la isla sin servicio eléctrico. Foto: AP Photo/Ramon Espinosa

Las medidas también alcanzan a las empresas Enetec, Coreydan y el Grupo Empresarial del Comercio Exterior (Gecomex), entre otras.

Mientras tanto, Cuba atraviesa una de las peores crisis energéticas de los últimos años. La semana pasada sufrió un apagón masivo que dejó a gran parte del país sin electricidad durante varios días, lo que agravó las dificultades para el funcionamiento de servicios esenciales y la vida cotidiana.

La tensión entre ambos países también aumentó después de que Trump asegurara que una investigación reveló la posible presencia de drones kamikazes iraníes en territorio cubano.

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*Con información de Europa Press.