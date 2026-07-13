Donald Trump dice que Estados Unidos cobrará una tasa del 20% para proteger los barcos en el estrecho de Ormuz

El presidente Donald Trump anunció este lunes que Estados Unidos cobrará una tasa del 20 % sobre la carga transportada a todos los barcos bajo su protección en el estrecho de Ormuz.

Donald Trump asegura que Estados Unidos está tomando el control de Ormuz mientras Irán confirma el cierre del paso marítimo

Trump anunció igualmente, en su plataforma Truth Social, la reinstauración del bloqueo de los puertos iraníes.

Estados Unidos será “el guardián del estrecho de Ormuz” y por ello cobrará “una tasa del 20 % sobre toda la carga transportada, por todos y cada uno de los costos necesarios para hacer el trabajo de proporcionar seguridad y protección a esta sección tan volátil del mundo”, indicó el mandatario.

“El Estrecho de Ormuz está ABIERTO y permanecerá ABIERTO, con o sin Irán” aseguró Trump, en referencia a ese paso marítimo por donde circula cerca de 20 % del crudo mundial en tiempos de paz.

“Estamos restableciendo el BLOQUEO IRANÍ, llamado así porque solo impide que los barcos de Irán o sus clientes entren o salgan. Todos los demás países tendrán un uso justo y libre del estrecho”, añadió.

El ejército iraní indicó, por su parte, que no permitirá que Estados Unidos “interfiera” en la gestión del estrecho de Ormuz, tras la reanudación de las hostilidades entre ambos países. Cualquier colaboración de un país del Golfo con Washington será considerado un “acto de guerra”, amenazó.

Tregua de papel: EE. UU. e Irán reanudaron los ataques y elevan la tensión en Medio Oriente

En una entrevista televisiva, Trump aseguró más temprano que Estados Unidos está “tomando el control del estrecho”, mientras que las autoridades de Irán confirmaron el cierre de la estratégica vía marítima tras el anuncio en este sentido de la Guardia Revolucionaria este domingo.

“Estamos tomando el control del estrecho. No les queda nada”, afirmó el presidente de Estados Unidos en declaraciones a la cadena Fox News, en la que hizo referencia a unos extensos contactos durante las últimas jornadas para poner fin a las tensiones en la zona y que, según el jefe de la Casa Blanca, descarrilaron por nuevas demandas de Teherán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se volvió a referir al estrecho de Ormuz. Foto: AP

Según relató Trump, los líderes iraníes mantuvieron negociaciones con Washington durante once horas en las que “todo quedó acordado”, pero después comenzaron a exigir cambios. Por todo ello justificó los últimos ataques estadounidenses en la zona, incidiendo en que la República Islámica está recibiendo una “paliza” en la guerra, una vez ha dado por rota la tregua que mantenían Washington y Teherán en virtud del preacuerdo firmado.

Y así anunció que Estados Unidos sería remunerado por custodiar el estrecho. “Nos convertiremos en el guardián del estrecho”, dijo Trump a Fox News, y añadió que Estados Unidos lo había estado vigilando “a cambio de nada”, pero que ahora sería reembolsado por las naciones ricas.

*Con información de AFP y Europa Press