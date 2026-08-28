Dan última versión del futuro de JuanFer Quintero en Selección Colombia: “Se lo manifestó a Lorenzo”

Colombia entró en un proceso de renovación en su seleccionado mayor de fútbol luego de lo que fue el Mundial 2026, donde se llegó hasta los octavos de final.

En el justo instante en que se marcó la eliminación a manos de Suiza, se dio por iniciado un proceso en el que se ve como prioridad el arribo de nuevos talentos para nutrir el equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

Colombia quedó eliminada en octavos de final contra Suiza. Foto: AP Photo/Abbie Parr

Será justamente el técnico argentino el que tenga dicho trabajo a partir de la nueva convocatoria que haga para los próximos amistosos de septiembre-octubre, donde se enfrentará a México, Paraguay y Perú en Estados Unidos.

Muchos de los habituales llamados se espera que no estén, o por decisión del DT no sean citados para así darle la oportunidad a jóvenes que es necesario que vayan sumando rodaje con Selección.

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Aún restan algunas semanas para saberse la convocatoria del equipo nacional para los amistosos que se mencionan; no obstante, ya uno de los que estuvieron en la Copa del Mundo le habría manifestado a Lorenzo que no seguirá.

Según lo referenciaron en ESPN: “Juan Fernando Quintero, después del Mundial, tomó la decisión de que hasta ahí llegó su ciclo con Selección Colombia”.

“Se lo ha manifestado a la familia, amigos… hasta al mismo Lorenzo”, recalca el periodista Luis Arturo Henao en medio de su versión.

De ser así, no sería algo descabellado al tratarse de un volante que ya jugó tres mundiales con Colombia, cuenta con 33 años, permanece ya en el balompié nacional y su último tiempo a nivel de clubes no ha sido el más constante.

A pesar de eso, cada vez que se ha puesto la camiseta del combinado patrio es ‘magia’ pura. En muchas ocasiones se ha pedido que juegue en lugar de James Rodríguez o junto a él, pero ningún DT ha decidido gozar de dicha dupla en el medio campo.

La lista va creciendo

Esta no es la primera vez que se habla de despedidas en la Selección Colombia. Recién culminó la pasada Copa del Mundo; también se apuntó que David Ospina y James Rodríguez habían acabado su ciclo con el equipo colombiano en Norteamérica.

En el caso del arquero y 10, de cara a un posible llamado para los amistosos venideros, se vería como una decisión errada al no contar ninguno con continuidad, ni tampoco con equipo.

David Ospina, experimentado arquero de la Selección Colombia. Foto: Getty Images via AFP

Ospina fue anunciado por Atlante de México semanas atrás. Durante algunas sesiones de entrenamiento estuvo, se perfilaba a pelear un puesto, pero la reaparición de una lesión de codo truncó sus planes. Ante la gravedad de lo que padece, acordaron terminar con el vínculo anticipadamente.

Por el lado de James, a este se le ha vinculado, como habitualmente pasa en diversos clubes del mundo. Su nombre ha sonado en Sudamérica, Europa, pero nada prospera de manera concreta.

Néstor Lorenzo y James Rodríguez, principales referentes de la Selección Colombia Foto: Getty Images

Estando cerca de acabarse el mes de agosto e iniciar septiembre, donde los primeros mercados de pases van a cerrar, Rodríguez Rubio permanece sin chances reales de seguir jugando, siendo Minnesota United de los Estados Unidos su última experiencia deportiva.