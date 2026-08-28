Terrible accidente en España deja a una colombiana muerta: así habría ocurrido todo

Un grave accidente se registró en España y dejó como saldo cinco personas heridas y una mujer fallecida, quien sería de nacionalidad colombiana, según se ha indicado desde el país europeo.

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De acuerdo con lo que se ha conocido, el hecho se presentó en una vía entre Mahón y Alaior, en la isla de Menorca.

Al parecer, la colombiana viajaba en un vehículo junto a otras personas, pero en un punto este se chocó contra un bloque de hormigón, lo que ocasionó que saliera despedido hacia otro carril y colisionara contra otro carro.

Tras esto, el automotor finalmente terminó volcado y con el triste saldo de la víctima fatal.

“En ese mismo vehículo viajaba una familia de origen colombiano, residente y vinculada al municipio de Es Mercadal”, precisó el medio español Ok Diario.

Dentro de los heridos se encuentran una niña de tan solo 2 años, un hombre de 45 y otras tres mujeres de 27, 34 y 47.

Los medios españoles han indicado que los lesionados fueron trasladados rápidamente hasta el Hospital Mateu Orfila y a la clínica Juaneda Ciutadella, donde fueron atendidos, pero no se conoce mayor reporte sobre su estado de salud.

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En el otro vehículo viajaba una pareja, que también tuvo que ser remetida a un centro médico, pero se encontrarían fuera de peligro.

Hasta el sitio llegaron los bomberos, quienes ayudaron a sacar a los ocupantes de los carros, especialmente al que se volcó debido a que los viajeros quedaron atrapados allí.

Además, el terrible accidente también generó grandes problemas de movilidad en esta zona de Menorca.

Por el momento, desde el país ibérico no se ha dado a conocer la identidad de la víctima colombiana, mientras que al mismo tiempo la Guardia Civil se encuentra adelantando las respectivas investigaciones para esclarecer con exactitud cómo se presentó el siniestro vial.