Muertes en España por olas de calor se disparan y llegan a niveles récord

España registró cerca de 4.500 muertes atribuibles al calor entre el 1 de junio y el 19 de agosto, la cifra más alta en este periodo desde 2022, según datos revelados por el Instituto de Salud Carlos III de Madrid que fueron consultados el jueves por la AFP.

A título comparativo, en el mismo periodo del año pasado se atribuyeron 3.073 decesos al calor, y 1.890 en 2024. Hay que remontarse hasta 2022 para encontrar una estimación similar, con 4.520 muertos entonces, pero a la espera de que termine aún la emergencia actual por el verano en el país que aún no finaliza.

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En esta ocasión, las muertes vinculadas al calor, según los datos publicados diariamente y revisados con regularidad por este instituto público, se elevan a 4.458 desde el 1 de junio.

Las fuertes temperaturas han provocado la muerte de miles de personas en Europa. Foto: Europa Press via Getty Images

Estas estimaciones se basan en un sistema denominado “MoMo” (Monitorización de la Mortalidad), que recoge a diario el número de defunciones en España y calcula la desviación con respecto a la mortalidad prevista a partir de las series históricas registradas. También incorpora factores como las temperaturas comunicadas por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Al igual que gran parte de Europa, España atraviesa este año un verano especialmente tórrido, encadenando varias olas de calor. Por ejemplo, unas 14.000 personas murieron este verano en Alemania a causa de las olas de calor, lo que supera el récord de 2018, según estimaciones publicadas el jueves por el Instituto Robert Koch (RKI), la autoridad sanitaria alemana.

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Julio de 2026 fue el mes más cálido jamás registrado en España, igualando a julio de 2022, según la Aemet. También ha sido el mes de julio más seco desde el inicio de los registros en 1961, afirmó esta agencia en su revelador informe publicado este jueves.

La ola de calor y sus efectos se sigue extiendendo por Europa. Foto: AFP

Las altas temperaturas y la sequía contribuyeron a alimentar incendios de una magnitud inédita en el país, entre ellos el más extenso jamás registrado que quemó a finales de julio unas 50.000 hectáreas en Ávila, al oeste de Madrid.

En la mayoría de los casos, se trata de una combinación de altas temperaturas y afecciones preexistentes, como enfermedades cardiovasculares, pulmonares o renales, lo que conduce a la muerte. Por ese motivo se habla entonces de muertes relacionadas con el calor.

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España ha sufrido en los últimos años olas de calor cada vez más largas y frecuentes, con temperaturas que muchas veces superan de largo los 40 ºC.

Con información de AFP.