Fuerte brote de sarampión deja cinco muertos en Estados Unidos: Nueva York declara emergencia

En Pensilvania, el Departamento de Salud reportó este lunes 5 de octubre 1.004 casos confirmados de sarampión durante 2026. El brote se ha extendido por 39 condados y ha dejado 198 personas hospitalizadas y cinco muertes.

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Lancaster aparece como el condado más golpeado, con 391 contagios. La zona alberga importantes comunidades amish y menonitas, y ha concentrado buena parte de los casos registrados durante el brote.

La situación ha vuelto a poner sobre la mesa la preocupación por los niveles de vacunación. De acuerdo con la información conocida sobre el brote, una amplia mayoría de los pacientes no estaba vacunada contra la enfermedad.

Nueva York declara estado de emergencia

El panorama también encendió las alertas en el vecino estado de Nueva York. La gobernadora Kathy Hochul declaró este lunes 5 de octubre el estado de emergencia por desastre ante el aumento de casos, especialmente en comunidades rurales con bajas tasas de vacunación.

“Declaro el estado de emergencia por desastre para reforzar nuestros esfuerzos continuos contra esta enfermedad”, afirmó la mandataria al anunciar la decisión.

Hasta el 3 de octubre, Nueva York había registrado 108 casos confirmados de sarampión durante 2026. Siete correspondían a la ciudad de Nueva York y los otros 101 se habían identificado en diferentes zonas del estado.

“Nadie debería enfermar gravemente ni morir por una enfermedad prevenible mediante vacunación”, agregó Hochul al insistir en la importancia de ampliar la inmunización.

La orden permitirá que más profesionales puedan administrar la vacuna contra el sarampión, entre ellos paramédicos, personal avanzado de servicios médicos de emergencia, parteras y farmacéuticos. También amplía las facultades para solicitar pruebas que permitan identificar nuevos contagios.

Desde mediados de julio se habían detectado 92 casos en comunidades rurales distribuidas en 18 condados. Como parte de la respuesta, las autoridades sanitarias locales han administrado más de 1.000 dosis de la vacuna triple viral, que protege contra sarampión, paperas y rubéola.

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Estados Unidos enfrenta su peor registro en décadas

El repunte no se limita a Nueva York y Pensilvania. Estados Unidos atraviesa en 2026 su mayor número anual de casos de sarampión desde 1991, un escenario que contrasta con el año 2000, cuando la enfermedad fue declarada eliminada del país.

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite por el aire y puede ocasionar complicaciones graves, especialmente entre niños pequeños y personas que no cuentan con protección mediante vacunación.

Las autoridades sanitarias mantienen el llamado a revisar los esquemas de vacunación ante el avance de los brotes y el riesgo de que aparezcan nuevos focos de transmisión en el país.