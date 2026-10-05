Rusia ataca puentes en Kiev y Zelenski hace contundente advertencia: “¿Creen que no responderemos?”

La guerra entre Rusia y Ucrania atraviesa un nuevo episodio de tensión tras una serie de ataques contra infraestructura en Kiev. Uno de ellos quedó registrado en un impactante video en el que se observa una explosión sobre un puente mientras varios vehículos circulaban por la estructura.

Donald Trump y Marco Rubio ofrecieron importante ayuda a Rusia por sospechas de accidente biológico

El ataque ocurrió en el Puente Norte de Kiev, sobre el río Dniéper, en medio de una ofensiva rusa que ha tenido entre sus objetivos este tipo de infraestructura. Las imágenes muestran cómo la explosión se produce a pocos metros de los vehículos que transitaban por el lugar.

El episodio ocurrió después de varios ataques contra puentes de la capital ucraniana. En medio de ese panorama, el presidente Volodímir Zelenski se pronunció este domingo 4 de octubre y advirtió que Ucrania responderá.

Zelenski advierte por ataques contra puentes

“Los rusos están escalando”, aseguró Zelenski durante declaraciones junto al canciller alemán, Friedrich Merz.

El mandatario recordó los ataques contra las empresas postales Nova Poshta y Ukrposhta y aseguró que Ucrania respondió contra instalaciones de Wildberries en territorio ruso. Acto seguido, centró su mensaje en lo ocurrido con los puentes:

“Ahora están atacando puentes. ¿Realmente creen que no responderemos?”.

También se refirió a los ataques contra centros de datos y comunicaciones móviles, y sostuvo que este tipo de acciones terminan afectando directamente a la población.

“Estoy realmente sorprendido por este deseo salvaje de escalar cada día”, manifestó el presidente ucraniano, quien afirmó que Vladimir Putin estaría apostando por una “escalada constante”.

En otra publicación realizada el domingo 4 de octubre, Zelenski aseguró que durante la noche Rusia lanzó 135 drones de ataque, más de 50 de ellos propulsados a reacción. Según su balance, Kiev y las regiones de Dnipropetrovsk, Járkov, Donetsk, Sumy y Zaporiyia estuvieron entre las zonas atacadas.

El mandatario señaló que un almacén de suministros médicos fue alcanzado en Sumy y una instalación de comunicaciones en Dnipro. Según las cifras que divulgó, los ataques dejaron una persona muerta y seis heridas.

Zelenski agregó que, durante la última semana, Rusia habría utilizado más de 1.900 drones de ataque, 1.700 bombas aéreas y 25 misiles contra Ucrania.

Ucrania prepara nuevas acciones de largo alcance

La tensión continuó este lunes 5 de octubre. Zelenski informó en X que sostuvo una reunión con representantes del Ministerio de Defensa y de su equipo diplomático para revisar la entrega de armamento acordada con los aliados de Ucrania.

Según explicó, abordaron el suministro de municiones para los aviones F-16, recursos adicionales para la producción de drones y misiles, así como proyectos conjuntos con países europeos.

El mandatario reveló además que se establecieron “nuevas tareas” relacionadas con las capacidades de largo alcance de Ucrania, aunque no entregó detalles sobre las operaciones que podrían desarrollarse.

Netanyahu asegura que “ajustará cuentas” con los responsables de los ataques del 7 de octubre

En otro mensaje publicado este lunes, Zelenski volvió a pedir presión internacional sobre Moscú y aseguró que espera que Estados Unidos consiga organizar durante octubre un encuentro trilateral entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos.

“Una tarea importante para Estados Unidos y todos nuestros socios fuertes es empujar a Rusia hacia la diplomacia y hacia pasos reales, en lugar de matar”, afirmó.

El presidente ucraniano también denunció que dos drones rusos atacaron un buque civil que transportaba maíz en aguas neutrales. Según Zelenski, el capitán murió, once miembros de la tripulación fueron rescatados y uno resultó herido.

El ataque contra el puente de Kiev y las declaraciones posteriores de Zelenski se producen mientras ambos países mantienen operaciones de largo alcance y crecen nuevamente las advertencias sobre una escalada del conflicto.