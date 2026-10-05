Donald Trump y Marco Rubio ofrecieron importante ayuda a Rusia por sospechas de accidente biológico

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declaró este lunes que el gobierno estadounidense se encuentra monitoreando de cerca las informaciones procedentes de Rusia con respecto a un incidente de bioseguridad en un laboratorio en Siberia.

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Pese a pedir prudencia, Rubio subrayó la importancia de la prevención internacional: “Los viajes entre Estados Unidos y Rusia son muy pocos, obviamente, pero como cualquier otra cosa, algo así puede salirse y propagarse rápidamente”, afirmó ante la prensa antes de iniciar una visita oficial a Islandia.

El funcionario matizó el tono de preocupación señalando: “Observamos y monitoreamos esto de cerca. No creo que haya motivo para alarmarse, pero sí para mantenernos vigilantes. Y es lo que estamos haciendo”.

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Por su parte, el presidente Donald Trump sostuvo que la Casa Blanca analiza los informes de manera exhaustiva: “Lo estamos analizando muy seriamente, acabamos de enterarnos (...) Los ayudaremos tanto como podamos”, declaró al ser indagado sobre el apoyo que brindaría Washington.

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La preocupación internacional se desató tras el fallecimiento de Daria Chipilova, una técnica de laboratorio de 28 años perteneciente al Instituto de Lucha contra la Peste de Irkutsk.

Reportes periodísticos iniciales sugirieron que la joven habría contraído la patología a raíz de la ruptura accidental de un tubo de ensayo.

Sin embargo, los resultados presentados por las autoridades locales y la agencia sanitaria Rospotrebnadzor desmintieron la presencia del patógeno. El gobernador de la región de Irkutsk, Igor Kobzev, anunció que una comisión especial concluyó que la causa del deceso fue una “neumonía de etiología indeterminada”.

🇺🇸🇷🇺 RUBIO: EE. UU. MONITOREA POSIBLE BROTE DE PESTE EN RUSIA El secretario de Estado Marco Rubio afirmó que Estados Unidos sigue de cerca los reportes sobre un posible brote de peste en Rusia. “No creo que sea motivo de alarma, pero sí de atención”, señaló Rubio. Rapid Response 47 — Maibort Petit (@maibortpetit) October 5, 2026

Kobzev enfatizó en la tranquilidad de la zona: “No se detectó ningún microorganismo relacionado con la actividad profesional de la joven en sus muestras biológicas”, agregando que ningún otro trabajador del centro médico ha presentado síntomas.

Ante la ola de rumores, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, instó a la comunidad internacional y a los medios de comunicación a “remitirse a las comunicaciones oficiales de Rospotrebnadzor en lugar de rumores y especulaciones”.

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Esto cada vez es más extraño. Periodista: ¿Está preocupado por el brote de peste en Rusia? Donald Trump 🇺🇸: Sí, lo estoy. La plaga de neumonía, si se le puede llamar así. Es una enfermedad que solíamos poder controlar. Pero de alguna manera esos microbios se han vuelto más fuertes e inteligentes. Son como un ejército. Los gérmenes realmente se han vuelto relativamente más fuertes de lo que eran, y las cosas que solían funcionar contra la neumonía ya no funcionan tan bien. Estamos examinando esto muy detenidamente. Ayudaremos a Rusia.” — SergioLR🪖 (@CasetaBosque) October 5, 2026

La inquietud generada por el caso responde a la extrema severidad del patógeno estudiado. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la peste neumónica es la variante más virulenta de la enfermedad bacteriana.

De no ser diagnosticada y tratada de manera inmediata con antibióticos, posee una alta tasa de letalidad y un alto potencial de contagio interhumano a través de gotículas respiratorias.